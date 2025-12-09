اردوی نهایی و متصل به اعزام تیم‌های ملی اسکیت رولبال آقایان و بانوان از فردا در مجموعه ورزشی هایپر اسکیت آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی نهایی و متصل به اعزام تیم‌های ملی اسکیت رولبال آقایان و بانوان برای حضور در هفتمین دوره جام جهانی امارات از فردا (چهارشنبه) آغاز می‌شود.

ملی‌پوشان پس از پشت سر گذاشتن مراحل قبلی آماده‌سازی، وارد آخرین اردو می‌شوند تا با تکمیل برنامه‌های فنی و بدنی، خود را برای حضور در جام جهانی آماده کنند.  

این در حالی است که کادر فنی تمرکز اصلی این مرحله را بر هماهنگی تیمی، مرور تاکتیک‌های نهایی و افزایش آمادگی مسابقه قرار داده است.

مدت زمان این اردو به مدت چهار روز در نظر گرفته شده است و ملی‌پوشان نیز روز یکشنبه هفته آینده عازم محل برگزاری رقابت‌های جام جهانی خواهند شد.

گفتنی است هفتمین دوره جام جهانی امارات از روز ۲۴ آذرماه در دبی امارات آغاز و روز ۲۷ آذرماه هم با مشخص شدن تکلیف تیم‌های برتر به اتمام خواهد رسید.

ترکیب تیم‌های ملی در بخش آقایان و بانوان به شرح زیر است:
بخش آقایان:
مرتضی نوروزی، علی دیانت‌خواه، سهیل بهرمانی، سینا صفی‌یاری، محمد عسکری، متین گردابی، سلمان عربی، مجید بنی‌اسد، وحید رحیمی، سیدمحسن سیدعاشور، اوکتای نوید و یاسین کارگر
بخش بانوان:
فاطمه ادیبی‌فر، مهدیه مومنی، فاطمه عادل‌مهربان، شکیبا شعبانی، شکیلا حسنی، پریماه عمیدیان، مهلا مرادی، مارال برزگری، هستی دیزنگیان، زهرا پاریاد، شقایق رحمانی و پرند خرمی

گفتنی است امید داوری و نجمه عبداله‌پور مربیگری تیم‌های ملی اسکیت رولبال آقایان و بانوان را عهده‌دار هستند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: فدراسیون اسکیت ایران ، اسکیت رولبال
خبرهای مرتبط
آغاز مسابقات انتخابی تیم ملی بانوان اسکیت رولبال از فردا در نوشهر
رونمایی از نماد رسمی جام جهانی اسکیت رولبال+ عکس
قهرمانی اردکان یزد در مسابقات انتخابی اسکیت رولبال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به فیفا
دنیس اکرت در آستانه پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال ایران
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر پیکان
پرسپولیس با پیکان در جاده صدر/ گاندو‌ها تراکتور را می‌بلعند؟
تقابل ایران با یاران رونالدو در آستانه امضای تفاهمنامه
خبرهای نقل و انتقالاتی سپاهان گمانه زنی رسانه ها است/ تیم ملی برای کسب رتبه دوم در جام جهانی می جنگد
برزگر: نباید در باد قرعه آسان تیم ملی فوتبال در جام جهانی بخوابیم
ولورهمپتون ۱ - ۴ منچستریونایتد/ پیروزی قاطعانه شیاطین سرخ مقابل گرگهای قعرنشین+ فیلم
تورینو ۲ - ۳ میلان/ بازگشت خیره کننده میلان با درخشش لبران جیمز فوتبال+ فیلم
دوئل گیله مرد با پادشاه؛ بماند برای بعد
آخرین اخبار
دوئل گیله مرد با پادشاه؛ بماند برای بعد
بانوی ایرانی رئیس کمیته پاراتنیس روی میز جهان شد
ولورهمپتون ۱ - ۴ منچستریونایتد/ پیروزی قاطعانه شیاطین سرخ مقابل گرگهای قعرنشین+ فیلم
تورینو ۲ - ۳ میلان/ بازگشت خیره کننده میلان با درخشش لبران جیمز فوتبال+ فیلم
دنیس اکرت در آستانه پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال ایران
خبرهای نقل و انتقالاتی سپاهان گمانه زنی رسانه ها است/ تیم ملی برای کسب رتبه دوم در جام جهانی می جنگد
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر پیکان
تقابل ایران با یاران رونالدو در آستانه امضای تفاهمنامه
برزگر: نباید در باد قرعه آسان تیم ملی فوتبال در جام جهانی بخوابیم
پرسپولیس با پیکان در جاده صدر/ گاندو‌ها تراکتور را می‌بلعند؟
اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به فیفا
والیبال دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران به عنوان سرگروه صعود کردند
هندبال قهرمانی بانوان جهان؛ ثبت سومین شکست ایران
ورود کمیته انضباطی به حواشی دربی ۱۰۶؛ رفیعی محروم می‌شود؟
جریمه ۲۶۰ هزار دلار بیخ گوش استقلال
سینا موحد با ۱۰ پیروزی متوالی قهرمان مسابقات هفتگی شد
پهلوانان ایران؛ از نصیری و طالقانی تقدیر شد
سرمربی سابق تراکتور: بابت اخراج سرمربی دینامو ناراحتم
سرسپردگی اینفانتینو و جولان سیاست در جام جهانی ۲۰۲۶!
صلاح دید برای انتقال!
تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش دانشگاهی مشخص شد
آدان از سروش رفیعی شکایت نکرد
ناپولی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی از زمان مارادونا
روند انتقالاتی پرسپولیس در نیم فصل مشخص شد
اوسمار:کسب ۳ امتیاز دیدار‌های باقیمانده خیلی مهم است/ من در بازی دربی «ورد» نخواندم
اعلام اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر
آنچه باید از نحوه تهیه و قیمت بلیت‌های جام‌جهانی بدانید
چوگو؛ میراث کهن ایران از دل تاریخ تا میدان جامعه امروز
نیمار: از نظر روانی کم آوردم/ باید جراحی کنم