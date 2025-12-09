رئیس مجلس درباره فرایند استیضاح و سوال از وزرا در صحن توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ آذرماه) در تذکری مستند به اصول ۸۸، ۸۹ و ۵۰ قانون اساسی گفت: وقتی نمایندگان از پاسخ وزیر در کمیسیون قانع نمی‌شوند و سؤال به صحن علنی ارجاع می‌شود، دیگر مجلس باید درباره آن نظر بدهد. اگر قرار بود همان پاسخ کمیسیون در صحن تکرار شود، بهتر بود همان‌جا اعلام می‌شد تا وقت مجلس گرفته نشود. من نسبت به نحوه قرار گرفتن این‌گونه سؤالات در دستور کار معترض هستم؛ زیرا نه سؤال به‌صورت کافی تشریح شد و نه نکته‌ای برای قانع شدن ارائه گردید.

وی با بیان اینکه این روند موجب اتلاف وقت مجلس و ملت ایران می‌شود، ادامه داد: همین بی‌نظمی‌ها باعث می‌شود ماده ۳۸ قانون برنامه اجرا نشود، محیط‌زیست آسیب ببیند، سد‌ها در بستر رودخانه‌ها ساخته شود و آب با پمپاژ به بالا منتقل شود. وقتی سؤال در صحن مطرح می‌شود و سفره مجلس پهن می‌شود، باید انحرافات برطرف و نظارت مجلس به‌درستی انجام شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: این نکته درستی است و امروز صبح نیز در پیش‌جلسه صحن درباره آن صحبت کردیم. مشابه همین اشکال در فرآیند استیضاح هم وجود داشت که در آیین‌نامه اصلاح شده است؛ به این صورت که اگر استیضاح اعلام وصول شود و سپس ۱۰ نفر امضای خود را پس بگیرند، حتی بدون وجود امضا، استیضاح مسیر خود را طی می‌کند و نهایتاً صحن تصمیم می‌گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: درخصوص سؤال نیز اگر کمیسیون آیین‌نامه داخلی به نتیجه برسد که امروز هم دستور جلسه کمیسیون همین موضوع بوده پیشنهاد این است که هر سؤالی که به صحن می‌آید الزاماً باید به رأی صحن گذاشته شود. برای این کار باید آیین‌نامه اصلاح شود و ان‌شاءالله پس از تنظیم نهایی در کمیسیون، به صحن ارائه می‌شود و در صورت کسب رأی دوسوم نمایندگان، این نقص برطرف خواهد شد.

رضا جباری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز اعلام کرد: این پیشنهاد در کمیسیون رأی آورده و به‌زودی برای طی مراحل اصلاحی به هیئت‌رئیسه ارسال خواهد شد.

