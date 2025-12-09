دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: تاکنون ۸۴۴ میلیارد تومان حمایت مالی در قالب طرح‌ها و تسهیلات به شرکت‌ها و پروژه‌های فناور اختصاص یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مسعود همدانلو، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال، اتصال‌پذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در نشست خبری معرفی ابزار‌های نوین تأمین مالی با محوریت اقتصاد دیجیتال گفت:  ستاد با تمرکز بر پنج محور اصلی، مأموریت خود را بر حمایت هدفمند، توانمندسازی و توسعه زیست‌بوم نوآوری استوار کرده است.

او تاکید کرد:  هدف اصلی، فراهم‌کردن شرایطی است که شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند وارد عرصه رقابت شوند، سهم بیشتری در حل مسائل ملی برعهده گیرند و خدمات خود را به بازار‌های بین‌المللی صادر کنند.

همدانلو با اشاره به اینکه معاونت علمی بر اساس نیاز‌های ثبت‌شده در اسناد بالادستی مسیر حمایت را تعیین می‌کند، افزود: نیاز‌ها ابتدا از سوی معاونت اعلام می‌شود و سپس شرکت‌های خصوصی برای اجرا وارد میدان می‌شوند؛ رویکردی که به انتقال و ارتقای دانش، توسعه فناوری و شکل‌گیری همکاری عمیق‌تر میان دولت، صنعت و بخش خصوصی منجر می‌شود.

به گفته او، فعالیت‌های ستاد در حوزه آموزش نیز گسترده است و از تربیت نخبگان تا آشنا کردن معلمان و دانش‌آموزان با فناوری‌های روز را شامل می‌شود.

همدانلو توضیح داد که دوره‌های آموزش آنلاین برای معلمان برگزار شده و مدل‌های آموزشی روز دنیا با همکاری یکی از دانشگاه‌های برتر کشور تدوین شده تا دانش‌آموزان از ابتدا با مفاهیم نوین فناوری و مسائل واقعی صنعت آشنا شوند.

وی از به‌کارگیری ابزار‌های نوین در بخش دولتی به‌عنوان یکی از محور‌های مهم فعالیت یاد کرد و نمونه‌هایی، چون ارزش‌گذاری املاک در حوزه مالیات، مدیریت معاملات خودرو و سامانه‌های مدیریت بحران را از پروژه‌هایی دانست که با هدف افزایش سرعت، دقت و شفافیت در دستگاه‌های اجرایی در حال پیشبرد است.

همدانلو تأکید کرد: برخی پروژه‌ها برای اولین‌بار در کشور اجرا می‌شوند و جنبه نوآورانه دارند.

 او افزود: تاکنون ۸۴۴ میلیارد تومان مورد حمایت از طرح‌ها و شرکت‌ها صورت گرفته که بخشی از آنها در قالب تسهیلات مالی بوده و همچنان نیز ادامه دارد.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال در پایان خاطرنشان کرد: مأموریت این ستاد برداشتن بار از دوش دستگاه‌های اجرایی و هموار کردن مسیر توسعه برای شرکت‌های دانش‌بنیان است تا بتوانند بازار‌های جدید خلق کرده، مشتریان بیشتری جذب کنند و نقش فعال‌تری در پیشبرد اقتصاد دیجیتال کشور برعهده بگیرند.

