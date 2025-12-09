رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان از برگزاری نشست هم‌اندیشی بین مدیران مدارس ابتدایی منتخب و کارشناسان سلامت آموزش و پرورش مناطق ۱۹ گانه شهر تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مدادی رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان از برگزاری نشست هم‌اندیشی بین مدیران مدارس ابتدایی منتخب و کارشناسان سلامت آموزش و پرورش مناطق ۱۹ گانه شهر تهران خبر داد و این نشست را به‌عنوان دومین گام از طرح ملی محیط‌یار در شهر تهران عنوان کرد.

رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان افزود: پس از برگزاری همایش مراقبین سلامت که با حضور ۴۲۰ نفر در سالن همایش‌های بین‌المللی شهدای محیط زیست در آبان‌ماه سال‌ جاری برگزار شد، این نشست هم‌اندیشی بین مدیران مدارس ابتدایی منتخب و کارشناسان سلامت آموزش و پرورش مناطق ۱۹ گانه شهر تهران، با هدف تبیین اهداف و راهکارهای اجرایی طرح ملی محیط‌یار در مدارس ابتدایی پایتخت برپا شد.

رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان در این نشست با تأکید بر اهمیت همکاری‌ مدارس و ادارات آموزش و پرورش در اجرای این طرح گفت: «طرح ملی محیط‌یار» فرصتی برای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان دانش‌آموزان است و مدارس ابتدایی نقش مهمی در این فرآیند دارند و این نشست را بستری برای ایجاد همکاری‌های موثرتر بین مدارس و ادارات آموزش و پرورش ارزیابی کرد.

مدادی در پایان اظهارکرد: امیدواریم با اجرای این طرح، آگاهی‌های محیط‌زیستی در میان نسل جوان افزایش یابد و آنان به سفیران و حافظان محیط زیست آینده این سرزمین تبدیل شوند.

منبع: سازمان حفاظت محیط زیست

