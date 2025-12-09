مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: تردد در همه مسیرها برقرار است اما همراه داشتن زنجیر چرخ به دلیل شیب تند محورهای کوهستانی الزامی است .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -  مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به ادامه بارش برف در ارتفاعات کندوان و طالقان گفت: تردد در همه مسیرها برقرار است اما همراه داشتن زنجیر چرخ به دلیل شیب تند محورهای کوهستانی الزامی است .

باقر جوان افزود: لازم است رانندگان زنجیر چرخ به همراه داشته باشند زیرا شیب برخی مقاطع کوهستانی تند است و احتمال خارج شدن خودروها از مسیر وجود دارد.

وی اظهار کرد: اکنون بارندگی در شهرستان طالقان در محدوده شهری به صورت باران و در ارتفاعات طالقان به صورت برف گزارش شده است و کارکنان راهداری در حال خدمات رسانی هستند.

باقرجوان گفت: در جاده‌های روستایی مشکل خاصی وجود ندارد اما در محور کرج - چالوس از محدوده گچسر و پیچ سرهنگ تا تونل کندوان بارش پراکنده برف داریم و مسیر لغزنده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز افزود: نیروهای راهداری از مرحله آماده باش عبور کرده‌اند و در هر نقطه‌ای که بارش وجود دارد عملیات تیغ زنی و نمک پاشی انجام می‌شود .

وی ادامه داد: اکنون ۱۴ راهدار خانه استان فعال هستند و ۳۶ تیم در محورهای ارتباطی خدمات لازم را ارائه می دهند.

باقر جوان ، تعداد ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین راهداری استان را ۱۵۰ دستگاه و ماشین آلات سبک را ۴۰ دستگاه عنوان کرد و گفت: ۲۸۰ نیروی انسانی در جاده‌ها البرز مستقر شده‌اند.

