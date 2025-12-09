باشگاه خبرنگاران جوان - میرداود سیدی گفت: رشد ۲۴ درصدی سوخت رسانی به نیروگاه سبلان اردبیل، گامی مؤثر در تضمین امنیت انرژی و استمرار تولید برق در استان به شمار میرود.
او افزود: با افزایش ارسال فرآوردههای نفتی به این نیروگاه، شرایط لازم برای تأمین پایدار برق در استان اردبیل فراهم شده است.
مدیر منطقه اردبیل ادامه داد: ارسال فرآوردههای نفتی بهموقع به نیروگاه سبلان، علاوه بر تضمین پایداری شبکه برق، موجب کاهش نگرانی هم استانیها از قطع احتمالی برق در فصل سرد سال شده و بهعنوان بخشی از برنامههای مدیریت مصرف انرژی در منطقه موردتوجه قرار گرفته است.
سیدی تصریح کرد: یکی از رسالتهای اصلی این شرکت، تأمین بهموقع و مطمئن سوخت نیروگاهها بهویژه در فصل سرد سال است تا هیچگونه خللی در تولید و توزیع برق به وجود نیاید.
منبع:فارس