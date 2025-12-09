مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: سوخت‌رسانی به نیروگاه سبلان اردبیل، ۲۴ درصد افزایش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - میرداود سیدی گفت: رشد ۲۴ درصدی سوخت رسانی به نیروگاه سبلان اردبیل، گامی مؤثر در تضمین امنیت انرژی و استمرار تولید برق در استان به شمار می‌رود.

او افزود: با افزایش ارسال فرآورده‌های نفتی به این نیروگاه، شرایط لازم برای تأمین پایدار برق در استان اردبیل فراهم شده است. 

مدیر منطقه اردبیل ادامه داد: ارسال فرآورده‌های نفتی به‌موقع به نیروگاه سبلان، علاوه بر تضمین پایداری شبکه برق، موجب کاهش نگرانی هم استانی‌ها از قطع احتمالی برق در فصل سرد سال شده و به‌عنوان بخشی از برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی در منطقه موردتوجه قرار گرفته است. 

سیدی تصریح کرد: یکی از رسالت‌های اصلی این شرکت، تأمین به‌موقع و مطمئن سوخت نیروگاه‌ها به‌ویژه در فصل سرد سال است تا هیچ‌گونه خللی در تولید و توزیع برق به وجود نیاید.

منبع:فارس

برچسب ها: نیروگاه سبلان ، سوخت رسانی ، تولید برق
خبرهای مرتبط
افزایش ۶ درصدی مصرف سوخت نیروگاه سبلان اردبیل
نیروگاه سبلان بزرگترین مصرف‌کننده گاز در استان اردبیل
افزایش ۵۰ مگاواتی تولید نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
شناسایی واحد‌های قابل‌معاوضه طرح مسکن استیجاری عمومی در اردبیل آغاز شد
فعالیت مدارس اردبیل چهارشنبه ۱۹ آذر غیرحضوری شد
جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت در استان اردبیل
رتبه ۵ اردبیل در کاهش نرخ بیکاری
اهدای اعضای چهاردهمین ایثارگر استان اردبیل به بیماران نیازمند
هشدار هواشناسی اردبیل در خصوص آبگرفتگی معابر عمومی
افزایش ۲۴ درصدی سوخت‌رسانی به نیروگاه سبلان اردبیل
۶۷۰ کلیومتر شبکه فاضلاب شهراردبیل اجرایی شد