باشگاه خبرنگاران جوان - میرداود سیدی گفت: رشد ۲۴ درصدی سوخت رسانی به نیروگاه سبلان اردبیل، گامی مؤثر در تضمین امنیت انرژی و استمرار تولید برق در استان به شمار می‌رود.

او افزود: با افزایش ارسال فرآورده‌های نفتی به این نیروگاه، شرایط لازم برای تأمین پایدار برق در استان اردبیل فراهم شده است.

مدیر منطقه اردبیل ادامه داد: ارسال فرآورده‌های نفتی به‌موقع به نیروگاه سبلان، علاوه بر تضمین پایداری شبکه برق، موجب کاهش نگرانی هم استانی‌ها از قطع احتمالی برق در فصل سرد سال شده و به‌عنوان بخشی از برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی در منطقه موردتوجه قرار گرفته است.

سیدی تصریح کرد: یکی از رسالت‌های اصلی این شرکت، تأمین به‌موقع و مطمئن سوخت نیروگاه‌ها به‌ویژه در فصل سرد سال است تا هیچ‌گونه خللی در تولید و توزیع برق به وجود نیاید.

منبع:فارس