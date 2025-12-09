باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
یورش نظامیان صهیونیست به دانشگاه قدس + فیلم

نظامیان صهیونیست به دانشگاه القدس واقع در شرق قدس اشغالی یورش بردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه خبری الجزیره از یورش نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی به دانشگاه قدس در شهرک «ابودیس» در شرق قدس اشغالی خبر داد.

 

