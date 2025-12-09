پخت نان محلی در جشنواره نان شهربابک + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0646\u0627\u0646 \u062a\u0646\u0648\u0631\u06cc \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0646\u06af\u060c \u0646\u062f\u06cc\u06a9\u060c \u06a9\u0647\u062a\u0648\u06a9\u0631\u0647\u0627 \u0648 \u062e\u0631\u0645\u062f\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0627\u062d\u06cc\u0627\u06cc \u0633\u0646\u062a \u067e\u062e\u062a \u0646\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a \u0647\u0627\u06cc \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0648 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u0647\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n