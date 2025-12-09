باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
پخت نان محلی در جشنواره نان شهربابک + فیلم

اولین جشنواره نان تنوری روستاهای کَنگ، نَدیک، کَهتوکُرها و خُرمدره در شهربابک برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اولین جشنواره نان تنوری روستاهای کنگ، ندیک، کهتوکرها و خرمدره با هدف احیای سنت پخت نان و معرفی ظرفیت های گردشگری و فرهنگی در این روستاها برگزار شد.

 

