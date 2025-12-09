مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز از بهره‌برداری رسمی نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس با ظرفیت اسمی ۹۰ کیلووات در مزرعه جهان‌آباد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی ازاد ایمانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز از بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی ۹۰ کیلوواتی در مزرعه جهان‌آباد خبر داد و گفت: این طرح در راستای افزایش تاب‌آوری انرژی، بهینه‌سازی مصرف و توسعه انرژی‌های پاک در بخش کشاورزی اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه این نیروگاه با استفاده بهینه از هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی احداث شده است، افزود: راه‌اندازی این مجموعه نمونه‌ای موفق از تلفیق تولید غذا و تولید انرژی پاک در مقیاس محلی است که می‌تواند به عنوان الگوی توسعه‌ای در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت: بهره‌برداری از این نیروگاه علاوه بر کاهش هزینه‌های عملیاتی واحد کشاورزی، موجب کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق و افزایش پایداری تأمین انرژی در مزرعه خواهد شد.

وی افزود: این پروژه یکی از اقدامات شاخص در جهت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و حرکت به سمت کشاورزی پایدار در شهرستان البرز عنوان شده است.

منبع: جهاد کشاورزی قزوین

نیروگاه خورشیدی ، جهاد کشاورزی
