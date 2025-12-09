باشگاه خبرنگاران جوان- در سیصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، حجتالاسلام سید محمد آقامیری با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن، از تلاشها و نقش مؤثر بانوان شاغل در شهرداری تهران، خبرنگاران و بانوان حاضر در صحن شورا قدردانی کرد و بر ضرورت توجه به جایگاه زن در نظام اسلامی تأکید نمود.
رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر تهران در ادامه به تشریح نتایج بازدید روز گذشته کمیسیون عمران، حملونقل و ترافیک شورا از سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران پرداخت و گفت این سازمان یکی از تخصصیترین مجموعههای مهندسی در شهرداری تهران است که مسئولیت مطالعات، طراحی و مقاومسازی پلها، تقاطعهای ناقص و پروژهها و ساختمانهای با اهمیت شهرداری را برعهده دارد.
آقامیری با اشاره به اینکه سازمان مشاور فنی و مهندسی در آغاز دوره مدیریت جدید با «زیان انباشته قابلتوجه» و شرایط یک مجموعه زیانده فعالیت خود را آغاز کرده بود، اظهار کرد: «با برنامهریزیهای صورتگرفته، کل فرآیند کنترل کیفیت و خدمات آزمایشگاهی پروژههای شهرداری در این دوره به این سازمان واگذار شد و امروز این سازمان بالغ بر ۱۰۰ هزار سفارش خدمات آزمایشگاهی را مدیریت میکند که همین موضوع سبب شده طی سه سال اخیر به درآمد مناسب و پایداری برسد.»
وی افزود: «بخشهای مختلف این مجموعه که در ابتدای سال ۱۴۰۱ که اولین بازدید را از آنجا را داشتیم در شرایط حداقلی فعالیت میکردند، امروز با نشاط، پویایی و توان فنی بالا در تمام بخشها در حال ارائه خدمات فنی و مهندسی هستند و حجم کار سازمان نسبت به چهار سال گذشته قابل مقایسه نیست.»
رئیس کمیته عمران و زیرساخت با تأکید بر ظرفیت بالای تخصصی این مجموعه گفت: «درخواست ما از مناطق این است که خدمات آزمایشگاهی و خصوصاً طراحیهای سازهای خود را به این سازمان بسپارند؛ زیرا سازمان مشاور فنی و مهندسی توانایی انجام کامل طراحیها در کلیه مناطق را دارد.»
آقامیری همچنین یکی از نیازهای فوری سازمان را تقویت منابع انسانی عنوان کرد و از مسئولان مربوطه، خواست در روند جایگزینی نیروهای بازنشسته همکاری کنند.
وی تصریح کرد: «با توجه به افزایش چندبرابری حجم کار، سازمان نیازمند جذب نیروهای متخصص و فنی جدید است تا بتواند مأموریتهای خود را در سطح مطلوب ادامه دهد.»
وی در پایان سازمان مشاور فنی و مهندسی را «یکی از فنیترین و توانمندترین مجموعههای شهرداری تهران» توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود که این سازمان مسیر رشد و پویایی خود را ادامه دهد.