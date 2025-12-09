سخنگوی وزارت صمت گفت: در هفت ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد ۸۲۴۰ دستگاه خودرو برقی و ۸۸۰۱ دستگاه خودرو هیدروژنی به کشور وارد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- زارعی سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور از جمله هیبریدی و برقی اظهار داشت:در سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۴۱۶۱ دستگاه خودرو برقی و ۱۴۷۲۶ دستگاه خودرو هیدروژنی وارد کشور شده است. همچنین در هفت ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد ۸۲۴۰ دستگاه خودرو برقی و ۸۸۰۱ دستگاه خودرو هیدروژنی به کشور وارد گردیده است.
وی ادامه داد: علیرغم وجود مسائل متعدد در خصوص اعمال تعرفهها و اختلاف نظرهایی که بین ذینفعان وجود داشت، ریاست محترم مجلس در این زمینه کمکهای شایانی کردند. این کمکها در بخش عدم مغایرت قانونی دولت با قانون خودروهای برقی و همچنین در خصوص افزایش قیمتها توضیحات لازم را ارائه دادند.
او بیان کرد: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، ورود خودروهای برقی و هیدروژنی به کشور افزایش یافته و اقدامات قانونی برای رفع مشکلات تعرفهای و قیمتها صورت گرفته است.