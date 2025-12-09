تولید انبه در اوج، اما فرآوری در قعر /مجوز کارخانه فرآوری چهار سال در انتظار

باشگاه خبرنگاران جوان _ انبه جزو میوه‌های پرطرفدار و گرانقیمت است و به همین دلیل کشاورزی صنعتی به سرعت در حال توسعه برای تولید انبوه این محصول ارزشمند است اما شرایط در سیستان و بلوچستان که مهد تولید میوه های گرمسیری از جمله انبه است به گونه دیگری پیش می رود بطوریکه شیوه های سنتی و آبا و اجدادی بر تکنولوژی حکمرانی می کند.

با اینکه قصر قند سرزمین تولید انبه در سیستان و بلوچستان است اما در اینجا خبری از محصولات بازار پسند از جمله چیپس انبه، لواشک انبه، پودر انبه و آبمیوه انبه ... نیست.

هاشم مرادزهی از باغداران قصر قندی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: کشاورزان این منطقه، با زحمت و تلاش بسیار، انبه‌های باکیفیت و خوشمزه‌ای تولید می‌ کنند اما متأسفانه به دلیل عدم وجود مراکز فرآوری، از محصول خود بهره‌برداری کافی ندارند و انبه‌ها به صورت خام به بازارهای دیگر ارسال می‌شوند و کشاورزان تنها درصد کمی از قیمت واقعی میوه‌های خود را دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: این وضعیت باعث می‌شود که بسیاری از کشاورزان نتوانند هزینه‌های زندگی خود باغداری تامین کنند.

مرادزهی تصریح کرد: اگرچه باغات انبه پتانسیل بالایی برای ایجاد صنایع فرآوری دارند اما به دلیل نبود سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های لازم، این فرصت‌ها نادیده گرفته می‌شوند.

و جوانان این شهر که به دنبال شغل و آینده‌ای بهتر هستند مجبور به ترک شهر و مهاجرت به شهرهای بزرگ‌تر هستند.

اسلام رئیسی باغدار انبه در قصر قند می گوید: انبه‌کاران معمولاً مجبورند محصول خود را با قیمت‌های نازل به بازار عرضه کنند، زیرا نبود صنعت فرآوری باعث کاهش تقاضا و رقابت‌پذیری می‌شود.

وی افزود: بدون فرآوری، بسیاری از انبه‌ها که به دلایل مختلف (مانند ظاهر نامناسب یا زیاد بودن مقدار محصول) برای فروش در بازار مناسب نیستند، دور ریخته می‌شوند و این ضایعات به شدت به درآمد کشاورز آسیب می‌زند.

رئیسی تصریح کرد: در مجموع انبه‌کاران ناچار هستند به قیمت‌های دلالان تن دهند این در حالی است که بروز تنش‌های اقلیمی هم در کاهش چشمگیر محصول انبه موثر است.

وجود ۲۷۰هکتار باغ انبه

عبدالناصر رییسی مدیر جهاد کشاورزی قصر قند اظهار داشت: در شهرستان قصرقند ۲۷۰ هکتار باغ انبه شامل ۲۱۰ هکتار بارور و ۶۰ هکتار غیرمثمر و بیش‌از ۲۰ رقم انبه محلی مرغوب وجود دارد.

وی افزود: با آغاز فصل برداشت محصول، كارگاه هاي توليد ترشي انبه در اين شهرستان رونق می گیرد.و ترشی تولید شده به کشورهای خلیج فارس و هرمزگان صادر می شود.

وی از برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی برای باغداران خبر داد و تصریح کرد: در این دوره آموزشی به انواع بیماری های که درخت انبه به آن دچار می شود اشاره شده است و نحوه پیوند دادن صحیح و آبیاری انبه تشریح شده است.

مدیر جهاد کشاورزی قصر قند گفت: کمبود صنایع تبدیلی و فرآوری، نبود امکانات بسته‌بندی استاندارد و مشکلات بازاریابی از مهمترین چالش‌های پیش روی باغداران است و نوسانات قیمت، نبود بازار تضمینی و ضعف در زنجیره صادرات نیز به این مشکلات دامن می‌زند.

انبه جواهر اقتصادی قصر قند

محمدامین نیکجو، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به زاهدان در جمع کشاورزان و فعالان اقتصادی قصرقند اظهار کرد: انبه در زمره محبوب‌ترین میوه‌ها در جهان است که به دلیل طعم خوشمزه و خواص غذایی بالا، در بازارهای داخلی و بین‌المللی ارزشمند است.

وی افزود: باغات انبه در این شهر منبعی برای درآمد کشاورزان است و تا زمانیکه به شکل سنتی بهره برداری شود کشاورزان به سود واقعی این محصول دست پیدا نخواهند کرد.

مجوز واحد فرآوری انبه بعد از چهار سال تعیین تکلیف شود

وی تصریح کرد: مجوز واحد فرآوری انبه که چهار سال بلاتکلیف مانده باید سریعا تعیین‌تکلیف شود تا محصولات باکیفیت‌ مانند آب‌میوه، مربا و چیپس انبه در منطقه تولید شود و ضمن ایجاد اشتغال برای جوانان سبب افزایش ارزش افزوده و نیز درآمد بیشتر برای کشاورزان شود.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: انبه می تواندزیربنای رشد اقتصادی در منطقه شود و بازار محلی را تقویت کند.

وی افزود: اخذ نشان استاندارد برای محصولات فرآوری شده کمک می کند تا به راحتی به بازارهای داخلی و جهانی صادر شوند.

در مجموع، تبدیل مراحل کاشت، داشت و برداشت به شیوه‌های مدرن و تأسیس کارخانه‌های فرآوری می‌تواند به عنوان یک تحول اساسی در کشاورزی منطقه عمل کند و فرصت‌ها و مزایای زیادی را برای کشاورزان و جامعه محلی فراهم آورد.