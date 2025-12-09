وزیر آموزش و پرورش گفت: در صورت تصویب افزایش سن، پذیرش داوطلبان در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر به زیر یک درصد خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه -آئین گرامی‌داشت روز دانشجو صبح امروز در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

در این آئین علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش ضمن تبریک به روز دانشجو به دانشجویان و ولادت حضرت فاطمه(س) گفت: امسال توانستیم برای نخستین بار در هشت مدرسه کتاب‌های کلاس اول را به روز رسانی کنیم همچنین در دوپایه دیگر نیز این اتفاق در حال اجرا است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که معیشت معلمان و دانشجو معلمان با تمام مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها مورد توجه دولت است؛ افزود: معیشت معلمان در شرایط خوبی قرار دارد البته تا شرایط مناسب فاصله دارد.

کاظمی ادامه داد: ساخت خوابگاه دانشجو معلمان در مراحل پایانی است.

وزیر آموزش و پرورش درباره افزایش سن فرهنگیان تصریح کرد: افزایش سن فرهنگیان در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در جلسات متعدد دیگر مورد برسی قرار گرفته اما هنوز تصویب و قطعی نشده است.

کاظمی گفت: در صورتی که این مصوبه تصویب شود زیر یک درصد در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر پذیرفته می‌شود.