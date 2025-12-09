باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
در روز دهم جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟ + فیلم

یکم تیر ماه، دهمین روز از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی به ایران بود که با ناکامی رژیم در اهدافش پای آمریکا هم به این جنگ باز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مروری بر رخداد‌های دهمین روز از دفاع مقدس ۱۲ روزه که رژیم پس از استیصال از دستیابی به اهدافش، آمریکا را وارد جنگ با ایران کرد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
خیبر خیبر یا صهیون
مرگ بر اسراییل
۰
۸
