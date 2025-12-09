باشگاه خبرنگاران جوان -مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران در سفر به یزد علاوه بر دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و بازدید و دیدار با کارکنان انتقال خون استان، از سامانه سیار انتقال خون یزد بازدید کرد.

احمد قره باغیان در ابتدای سفر به یزد در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی گفت: ذخایر خونی در یزد ۶ تا ۷ روز است که نسبت به میانگین کشوری مطلوب است، اما این رقم باید در کل کشور به ۸ تا ۹ روز برسد.

وی افزود: با توجه به انجام عمل‌های پیوند و جراحی‌های متعدد در استان یزد این رقم باید افزایش یابد چرا که میانگین ذخایر خونی در دنیا ۱۲ روز است و ما باید تلاش کنیم تا به این رقم نزدیک شویم.

دکتر قره باغیان خاطر نشان کرد: هر بیمارستان جدید یا بخشی که راه اندازی می‌شود نیاز به خون و فرآورده‌های خونی دارد و باید تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

رئیس دانشگاه هم در این نشست بر تقویت پایگاه‌های انتقال خون و ترغیب بیشتر مردم جهت اهدای خون تاکید کرد.

مدیر عامل سازمان انتقال خون کشور در ادامه برنامه سفر خود ضمن بازدید از انتقال خون یزد و دیدار با کارکنان انتقال خون استان، اهداکنندگان و کارکنان انتقال خون را سرمایه‌های واقعی سازمان دانست و تکریم آنان را از اولویت‌های کاری خود اعلام کرد.

وی در ادامه از سامانه سیار اهدای خون که در دانشگاه یزد استقرار یافته بود بازدید کرد و با مسئولین و دبیر کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه در جهت ترویج فرهنگ اهدای خون در بین جوانان و ترغیب دانشجویان به این کار خیر صحبت کرد.

بازدید از پایگاه انتقال خون اردکان، مرکز اهدای خون میبد و انبار استراتژیک مرکز و جنوب شرق کشور از جمله برنامه‌های پایانی سفر مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران به استان یزد بود.

منبع؛ روابط عمومی