فرماندار شهرستان بیرجند در جلسه ای به بررسی مسائل مربوط به بیرجند،چالش ها و سوالات مردمی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی -ناصری فرماندار شهرستان بیرجند با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: پروژه نهضت ملی مسکن که از حدود سه سال پیش در سطح کشور آغاز شده، در شهرستان بیرجند به عنوان بخشی از استان خراسان جنوبی، بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی، پیشرفت بسیار خوبی داشته و در بسیاری از شاخص‌ها در رده‌های اول تا چهارم کشوری قرار گرفته است. با این حال، افزایش چشمگیر هزینه‌های ساخت پس از شروع پروژه، نگرانی‌هایی را در میان مردم متقاضی ایجاد کرده است.
 
او افزود: در حال حاضر، تعداد زیادی از واحدهای مسکونی تکمیل و تحویل شده‌اند و مابقی نیز به سرعت در حال آماده‌سازی برای تحویل هستند؛ نصب انشعابات زیرساختی مانند آب، برق و گاز و همچنین عملیات آسفالت‌ریزی در سایت‌ها در جریان است. استاندار به عنوان رئیس شورای مسکن استان، تأکید اصلی خود را بر اتمام سریع‌تر این پروژه‌ها توسط پیمانکاران و اداره کل راه و شهرسازی قرار داده است.
 
ناصری بیان کرد: متقاضیان موظفند برای بررسی نهایی واحد خود و اعلام نظر درباره نواقص احتمالی به اداره کل راه و شهرسازی مراجعه کنند. پیگیری‌های انجام‌شده منجر به کاهش مبلغ توافق شده برای هزینه‌های آماده‌سازی زمین شد و قرار است بخشی از این هزینه‌ها نیز از طریق تسهیلات بانکی پرداخت شود تا فرآیند تکمیل و تحویل تسریع گردد.
 
فرماندار شهرستان بیرجند ادامه داد: با نزدیک شدن به سفر احتمالی رئیس جمهور به استان، مطالبات مردم به نهاد ریاست جمهوری منتقل و جلسه‌ای نیز در این خصوص برگزار شد. مقرر شد یک تیم کاملاً تخصصی و کارشناسی با نظر استاندار و نمایندگان، از منطقه بازدید کرده و مشکلات مردم را به طور دقیق بررسی و تصمیمات لازم را برای ورود حمایتی دولت اتخاذ نمایند. او عنوان کرد: علیرغم تأخیر پیش‌آمده و مشکلاتی که مردم متحمل شده‌اند، امیدواری وجود دارد که با وجود تمام کاستی‌ها، یکی از استان‌هایی باشیم که زودتر از بسیاری از مناطق دیگر، متقاضیان خود را به خانه‌هایشان برساند؛ بخشی از واحدهای نهضت ملی در بیرجند در سایت زعفرانیه و بخش دیگر در روستاهای حاشیه شهر، به ویژه دستگرد و شکرآب، برنامه‌ریزی شده است.
فرآیند الحاق زمین به این روستاها اشکالاتی داشته که قابل انکار نیست و برخی متقاضیان بیش از دو سال است که در انتظار نهایی شدن قراردادها و معرفی به بنیاد مسکن هستند.
 
 ناصری تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین دلایل این تأخیر، عدم تطابق تعداد متقاضیان واجد شرایط با میزان زمینی است که در سال‌های گذشته تأمین شده است. در حال حاضر شهر بیرجند حدود ۱۲ هزار متقاضی واجد شرایط دارد که تقریباً نیمی از آن‌ها تعیین تکلیف شده‌اند، اما نیمی دیگر همچنان منتظر نهایی شدن طراحی‌ها و تعیین تکلیف اراضی در سایت‌های شکرآب و دستگرد هستند.
 
 فرماندار شهرستان بیرجند اظهار کرد: به منظور جانمایی متقاضیان بیشتر و رفع مشکلات، شورای مسکن استان تصویب کرد که متراژ قطعات در سایت شکرآب کاهش یابد. قطعات ۲۰۰ متری قبلی به ۱۶۰ متر کاهش پیدا کردند؛ اگرچه اعلام شده است که در مرحله نقشه‌کشی و ساخت، کمک‌هایی برای رسیدن به زیربنای بالاتری صورت خواهد گرفت.
 
 او‌ گفت: مهم‌ترین پیگیری در حال حاضر، همزمانی تأمین زیرساخت‌ها (آب، برق و شبکه معابر) توسط وزارت راه و شهرسازی با فرایند ساخت‌وساز خصوصی متقاضیان است. مردم برای اجتناب از تورم مجبور به ساخت‌وساز هستند و دولت نیز مکلف است تعهدات خود در قبال تأمین زیرساخت‌ها را به موقع انجام دهد. ناصری افزود: در خصوص سایت زعفرانیه، امیدواری وجود دارد که ظرف دو تا سه ماه آینده، با توجه به تأکیدات صورت‌گرفته، عمده واحدها تحویل شوند؛ هرچند برنامه اولیه شورای مسکن استان برای تحویل بیش از نیمی از واحدها تا مهر ماه، با نیاز به خدمات‌رسانی سریع‌تر توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان مواجه بود. فرماندار شهرستان بیرجند بیان کرد: منطقه مهرشهر در زمان الحاق به شهر بیرجند، روستایی با جمعیتی کمتر از بیست خانوار در سال ۱۳۸۵ بود که به دلیل نیاز به ارائه خدمات شهری، الحاق شد. این الحاق‌ها همواره با مشکلاتی همراه بوده است، زیرا شهرداری به عنوان متولی خدمات زیربنایی بدون کسب درآمد از آن منطقه، با ساخت‌وسازهای گسترده مواجه شد. او ادامه داد: در سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای رفع کمبودهای زیرساختی مهرشهر صورت گرفته؛ پروژه فاضلاب در این منطقه تقریباً به اتمام رسیده و مخزن ذخیره مجدد آبرسانی نیز ایجاد شده است، هرچند با افزایش جمعیت، نیاز به توسعه مجدد احساس می‌شود. همچنین، مرکز ورزشی بزرگ ورودی مهرشهر به بهره‌برداری رسید، اما مهم‌ترین دغدغه فعلی، نهایی کردن پروژه ورودی دوم مهرشهر است که با جدیت در حال پیگیری است تا معضلات این محله مرتفع شد.
 
ناصری فرماندار شهرستان بیرجند گفت: در جلسه اخیر با حضور استاندار محترم و روسای دانشگاه‌ها در دانشگاه بیرجند، مسئله روشنایی و ساماندهی تردد در مسیر خیابان نارنج تا دانشگاه بیرجند مطرح شد.
 
او افزود: لازم به ذکر است که پیش از این نیز اقداماتی در این زمینه آغاز شده بود، اما متأسفانه به دلیل برخی مسائل، به سرانجام نرسید. در سال ۱۳۹۸ نیز مقرر بود ورودی نمایشگاه و جاده علی‌آباد به صورت یکپارچه و تحت عنوان یک بسته کامل، توسط مشاور مورد مطالعه قرار گیرد تا طرحی جامع (شامل میدان یا تقاطع غیرهمسطح) برای آن ارائه شود. اما به دلیل برآورد هزینه‌های بالا، معاون وقت عمرانی استانداری از اجرای آن صرف‌نظر کرد. 
 
ناصری بیان کرد: در حال حاضر، این معبر به عنوان راه روستایی تلقی شده و در حوزه مسئولیت اداره راهداری قرار دارد. اداره راهداری اعلام آمادگی کرده است، اما با توجه به نیاز به اعتبار قابل توجه، امیدواریم بتوان از اعتبارات سال آینده شهرستان نیز برای این پروژه کمک گرفت.
 
 این مطالبه (روشنایی و ساماندهی تردد) بسیار به‌جاست، زیرا هم به زیباسازی مسیر کمک می‌کند و هم مسائل ترافیکی و دسترسی به دانشگاه‌های مختلف را تسهیل می‌نماید. این موضوع در دستور کار قرار گرفته و تلاش خواهد شد با مساعدت دستگاه‌های استانی و ملی، این بار به نتیجه برسد.
