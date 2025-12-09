مدیرکل محیط زیست قزوین گفت: هوای سه شهر آبیک، تاکستان و بوئین زهرا واقع در استان براساس اطلاعات ایستگاه سنجش هوا در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیداسدالله هاشمی مدیرکل محیط زیست قزوین گفت: براساس اطلاعات ایستگاه سنجش هوای قزوین، شاخص فعلی وضع هوای آبیک برروی عدد ۱۵۶ بوده که ناسالم و قرمز ارزیابی میشود.
وی تاکید کرد: هوای شهر آبیک در حال حاضر برای گروههای حساس شامل بیماران ریوی، کودکان، سالمندان و مادران باردار ناسالم بوده و افراد دیگر نیز باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند.
هاشمی ادامه داد: شاخص کیفی هوای تاکستان ۱۳۹ و بویین زهرا با ۱۴۳ در وضعیت نارنجی و ناسالم قرار دارد که در این حالت افراد مبتلا به بیماری قلبی با ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
به گفته این مسئول، شاخص کیفی هوای استان در شهرهای قزوین ۸۴ و الوند ۷۱ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارند.
هاشمی گفت: وزش بادها و بارندگی که تا چند روز آینده در سطح قزوین وجود دارد، باعث شده که وضعیت آلودگی هوای شهر قزوین در شرایط مطلوبی قرار گیرد.
مدیرکل محیط زیست قزوین بیان کرد: شاخص آلودگیها عبارتند از وضعیت صفر تا ۵۰ خوب و هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ سالم، یکصد تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمامی گروهها، ۲۰۰ تا ۳۰۰ خیلی ناسالم و بیش از ۳۰۰ خطرناک و بحرانی است.
منبع: ایرنا