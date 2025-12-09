هم‌زمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و در آستانه روز مادر، پویش «کتاب مامان۲» با ارائه تخفیف‌های گسترده خرید کتاب و امکان عضویت رایگان بانوان در کتابخانه‌های تهران از ۱۸ تا ۲۴ آذرماه برگزار می‌شود؛ رویدادی فرهنگی که تلاش دارد کتاب را به یکی از اصلی‌ترین هدیه‌های روز مادر تبدیل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه(س) و گرامیداشت مقام مادر، پویش «کتاب مامان۲» توسط برنامه‌ کاربردی فراکتاب از ۱۸ تا ۲۴ آذرماه برگزار می‌شود.

در این پویش، علاقه‌مندان می‌توانند کتاب‌های موردنظر خود را با تخفیف ویژه برای هدیه به مادران خریداری کنند. کتاب‌های این طرح به صورت حضوری در باغ کتاب تهران و فرهنگسراهای اشراق، خاوران، گلستان، اندیشه و ملل عرضه می‌شود. همچنین از ۱۸ تا ۲۱ آذرماه مدیریت‌های فرهنگی‌ ـ هنری مناطق با ارائه کتاب با شعار «کتابی که دوست داری مامانت بخونه» و بسته‌بندی کتاب‌های خریداری‌شده، توجه مخاطبان را به کتاب به عنوان هدیه روز مادر جلب می‌کنند.

در فضای مجازی نیز سایت ketabiq.com و اپلیکیشن فراکتاب با ۶۰ درصد تخفیف محل عرضه کتاب‌های این پویش خواهند بود. بانوان می‌توانند با مراجعه به اپلیکیشن فراکتاب و وارد کردن رمز gift4mam کتاب‌های خود را به صورت مجازی با ۶۰ درصد تخفیف تهیه کنند.

همچنین امکان عضویت رایگان بانوان در تمام کتابخانه‌های شهر تهران در مدت اجرای پویش فراهم شده است. این اقدام با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی استان تهران و مدیریت کتابخانه‌های سازمان فرهنگی ـ هنری انجام می‌شود تا بانوان بتوانند با تخفیف ۱۰۰ درصدی عضو کتابخانه‌ها شوند.

بانوان برای عضویت حضوری می‌توانند به یکی از کتابخانه‌های سازمان یا نهاد کتابخانه‌ها مراجعه کنند و برای عضویت آنلاین به نشانی samanpl.ir و برای دریافت نشانی کتابخانه‌ها به zaya.io/b8ilv مراجعه نمایند.

در راستای اجرای این پویش، انتشارات کتاب یاشار نیز سفارش کتاب را به صورت حضوری و تلفنی با ۲۵ درصد تخفیف ارائه می‌کند و علاقه‌مندان می‌توانند با شماره‌های ۶۶۴۰۲۵۷۱ یا ۰۹۰۲۶۴۰۲۵۷۱ تماس بگیرند.

پویش «کتاب مامان» با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، باغ کتاب، نهاد کتابخانه‌های عمومی استان تهران، مؤسسه رسانه‌ای شیرازه، برنامه کاربردی فراکتاب و جمعی از فعالان فرهنگی اجرا می‌شود و بخشی از خدمات آن تا پایان هفته نکوداشت مقام زن ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: روزمادر ، پویش کتاب
خبرهای مرتبط
۵۶۰ هزار سفر رایگان بانوان با مترو در روز مادر
مترو و اتوبوس رایگان برای زنان در روز زن/ برگزاری کنسرت در ۵ نقطه پایتخت
ارسال طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس تا دو هفته آینده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصادف زنجیره‌ای ۱۶ خودرو در بزرگراه امام علی (ع) بر اثر نشت گازوئیل
اعمال قانون بیش از ۷ میلیون فقره تخلف ساکن در پایتخت طی امسال
مادری از قصاص قاتلان پسرش گذشت
تنفس هوای مطلوب در تهران
اجرای گام دوم طرح ملی محیط‌یار در تهران
احیای گسترده خانه موزه‌های تهران؛ از طالقانی تا فروغ
محسنی اژه‌ای: ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در تعیین تکلیف زندانیان مُعسر به کار گرفته شود
خدائیان: شفافیت و رفع تعارض منافع، پایه اصلی پیشگیری از فساد است
ارزیابی مجلس از طرح بیمه رانندگان مثبت است
ردپای سرکرده باند سرقت طلا در مرگ همسرش
آخرین اخبار
ردپای سرکرده باند سرقت طلا در مرگ همسرش
اولین رام قطار چینی بهمن ماه وارد پایتخت می‌شود
خودرو‌های مکانیزه دو طرفه برای نظافت به بزرگراه‌های تهران می‌آیند
انسجام مردم توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد
لزوم تقویت نیرو‌های متخصص در سازمان مشاور فنی و مهندسی
خدائیان: شفافیت و رفع تعارض منافع، پایه اصلی پیشگیری از فساد است
احیای گسترده خانه موزه‌های تهران؛ از طالقانی تا فروغ
ارزیابی مجلس از طرح بیمه رانندگان مثبت است
مادری از قصاص قاتلان پسرش گذشت
محسنی اژه‌ای: ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در تعیین تکلیف زندانیان مُعسر به کار گرفته شود
اجرای گام دوم طرح ملی محیط‌یار در تهران
اعمال قانون بیش از ۷ میلیون فقره تخلف ساکن در پایتخت طی امسال
تصادف زنجیره‌ای ۱۶ خودرو در بزرگراه امام علی (ع) بر اثر نشت گازوئیل
تنفس هوای مطلوب در تهران
تاکید استاندار تهران بر ضرورت ریل‌گذاری قانونی و همکاری مردم در ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها
طرح «خانه‌ریز» شهرداری تهران؛ ایده خلاقانه یا بازی با سرمایه مردم؟
کیفیت عکس کارت ملی زیر ذره‌بین؛ اصلاحات در راه است
افزایش تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی در ماه‌های آینده
دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان پیش از عید برگزار می‌شود
ایجاد شبکه بزرگ «ایران‌بانوها» / مادران و همسران شهدای جنگ ۱۲روزه تقدیر می‌شوند
باند شمالی تونل شهدای غزه امشب مسدود است
تعزیر مشاور املاک متخلف در پاکدشت
هیچ مراجعه‌کننده‌ای نباید با نارضایتی مجموعه قضایی را ترک کند
واکنش رئیس پلیس راهور فراجا به جریمه تاکسی‌ها در روز‌های اجرای طرح زوج و فرد
با شماره تلفن «۳۰۱۰۰» از وضعیت پرونده خود در دیوان عدالت مطلع شوید
بیش از ۲۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌ها
دو برابر شدن ظرفیت مسافرپذیری مترو تا سال آینده/ تولید روزانه یک واگن قابل تحقق است
ورود دو رام قطار ملی به ناوگان مترو نشان دهنده توان و همت بلند ایرانی است
افزایش رقم کالابرگ سه دهک اول به ۶۲۰ هزارتومان
ارسال طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس تا دو هفته آینده