باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، ۱۰ داور و کلاس بند ایرانی برای قضاوت دیدارهای بازیهای پاراآسیایی جوانان و نیز کلاس بندی ورزشکاران در رشتههای مختلف عازم دبی شدهاند.
اسامی نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:
بسکتبال با ویلچر:
جعفر محمد پور (داور)
پاراتنیس روی میز:
پری خلیلی مرندی (داور)
پاراتکواندو:
شهرام اربابی (نماینده فنی) و مهرنوش مظلومی سادات (داور)
پارامچ اندازی:
سعیده دهقان (داور)
گلبال:
رضا کرمی نژاد (داور)
پاراوزنه برداری:
موسی آذرباد و حدیث شکوهی (داور)
در بخش کلاس بندی نیز دکتر مرتضی نجفی کلاس بند نابینایان و کم بینایان و دکترمحمدرضا رشیدی حضور دارند.