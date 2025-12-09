در بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵، افزون بر کاروان ورزشی کشورمان، گروهی از داوران و کلاس بندان بین المللی ایرانی نیز دعوت شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، ۱۰ داور و کلاس بند ایرانی برای قضاوت دیدار‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان و نیز کلاس بندی ورزشکاران در رشته‌های مختلف عازم دبی شده‌اند.

اسامی نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

 بسکتبال با ویلچر:
جعفر محمد پور (داور)

 پاراتنیس روی میز:
پری خلیلی مرندی (داور)

 پاراتکواندو:
شهرام اربابی (نماینده فنی) و مهرنوش مظلومی سادات (داور) 
 
 پارامچ اندازی:
سعیده دهقان (داور)

گلبال:
رضا کرمی نژاد (داور)
 
پاراوزنه برداری:
موسی آذرباد و حدیث شکوهی (داور)
 
در بخش کلاس بندی نیز دکتر مرتضی نجفی کلاس بند نابینایان و کم بینایان و دکترمحمدرضا رشیدی حضور دارند.

داوران و کلاس بندان مدعو به بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵

