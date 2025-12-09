باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، ۱۰ داور و کلاس بند ایرانی برای قضاوت دیدار‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان و نیز کلاس بندی ورزشکاران در رشته‌های مختلف عازم دبی شده‌اند.

اسامی نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

بسکتبال با ویلچر:

جعفر محمد پور (داور)

پاراتنیس روی میز:

پری خلیلی مرندی (داور)

پاراتکواندو:

شهرام اربابی (نماینده فنی) و مهرنوش مظلومی سادات (داور)



پارامچ اندازی:

سعیده دهقان (داور)

گلبال:

رضا کرمی نژاد (داور)



پاراوزنه برداری:

موسی آذرباد و حدیث شکوهی (داور)



در بخش کلاس بندی نیز دکتر مرتضی نجفی کلاس بند نابینایان و کم بینایان و دکترمحمدرضا رشیدی حضور دارند.