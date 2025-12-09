باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حامد رفیعی، رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری، در نشست خبری معرفی ابزار‌های نوین تأمین مالی با محوریت اقتصاد دیجیتال گفت: زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور وارد مرحله‌ای تازه از بلوغ نهادی و قدرت جذب سرمایه شده است.

او با تأکید بر اینکه هدف اصلی این مرکز فراتر از تأمین مالی شرکت‌ها بوده و توسعه اقتصاد ملی و حرکت کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان است، از مجموعه اقدامات انجام‌شده برای رسمیت‌بخشی به دارایی‌های نامشهود و طراحی ابزار‌های نوین تأمین مالی خبر داد.

رفیعی گفت: اکنون با استقرار آیین‌نامه‌های جدید و تصویب اقلام مختلف دارایی‌های قابل توثیق در هیئت وزیران، دارایی‌های نامشهود برای نخستین بار در اقتصاد کشور به رسمیت شناخته شده و امکان توثیق آنها فراهم می‌شود.

او تصریح کرد که مرکز تأمین مالی با پیگیری‌های گسترده در شورای ملی تأمین مالی و کمیسیون‌های دولت، زمینه افزودن دارایی نامشهود به پشتوانه‌های بانکی و سرمایه‌گذاری را فراهم کرده و به‌زودی نیز مقررات تکمیلی درباره نحوه فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دارای معوقات بانکی ابلاغ خواهد شد.

رئیس مرکز تأمین مالی با اشاره به ایجاد اوراق توسعه فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های جدید تأمین مالی، گفت این اوراق کاملاً خصوصی بوده و بدون اتکای مستقیم به منابع دولتی منتشر می‌شود.

او افزود که هدف اصلی این ابزار، مقیاس‌پذیر کردن کسب‌وکار‌های فناورانه و پیوند زنجیره‌های تأمین است و حجم تقاضا برای این اوراق تنها در ماه‌های اخیر به ۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رفیعی اعلام کرد که این مرکز آماده است ظرفیت انتشار اوراق را تا سطح بسیار بالاتری افزایش دهد.

او از امکان توثیق ۲۰ درصدی دارایی‌های نامشهود در قالب این اوراق به‌عنوان یک تحول تاریخی یاد کرد و افزود که این سازوکار با همکاری بانک‌ها و صندوق نوآوری، ریسک تأمین مالی را کاهش می‌دهد و نرخ تمام‌شده را پایین می‌آورد.

رفیعی همچنین به‌کارگیری مشوق‌های «پاداش فناوری» را اقدامی برای جذاب‌تر شدن مشارکت عمومی دانست؛ سازوکاری که به گفته او آحاد جامعه را با فناوری کشور مماس می‌کند و از مطالبات رهبر انقلاب درباره پیوند مردم و مسائل راهبردی کشور حمایت می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی فکتورینگ فناورانه خبر داد و گفت که نخستین قرارداد ۳۰۰ میلیارد تومانی این ابزار عملیاتی شده و حجم تقاضا به سرعت به ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

رفیعی تأکید کرد: این ابزار می‌تواند مشکل نقدینگی شرکت‌ها را پیش از دریافت مطالباتشان حل کند و نیاز به وام‌های پرهزینه را کاهش دهد.

او با معرفی مدل تأمین مالی هم‌افزا توضیح داد: این مدل با مشارکت شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، صندوق نوآوری و بانک‌ها یک «استخر مالی مشترک» ایجاد می‌کند تا انواع ابزار‌های تأمین مالی ازجمله فکتورینگ و اوراق فناوری با اتکا به آن اجرا شود. به گفته وی، یکی از بانک‌های بزرگ کشور نیز اعلام کرده است که بدون بلوکه‌شدن منابع، در این الگو ورود خواهد کرد.

رفیعی سپس از نقش بازار نوآفرین و ظرفیت‌های جدید فرابورس برای پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان سخن گفت و اعلام کرد : مرکز تأمین مالی، آموزش‌ها و مشوق‌های لازم برای ورود شرکت‌ها به این بازار را فراهم کرده است. او همچنین به تکمیل ظرفیت دو و نیم همتی صندوق توسعه ملی و افزایش آن در پاسخ به تقاضای چهار همتی شرکت‌ها اشاره کرد.

در پایان این نشست، رئیس مرکز تأمین مالی با تأکید بر اینکه هنوز هیچ شرکت دانش‌بنیانی برای تأمین مالی مبتنی بر دارایی نامشهود مراجعه نکرده است، از فعالان اقتصادی خواست در به‌کارگیری ابزار‌های نوین تعلل نکنند. او گفت که اقتصاد کشور باید هرچه سریع‌تر به استفاده از دارایی‌های نوین، الگو‌های مدرن و روش‌های پیشرفته جذب سرمایه عادت کند و این مرکز آمادگی دارد با تمام توان از این مسیر حمایت کند.