این روزهای غزه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0631\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u06af\u0631\u0633\u0646\u06af\u06cc\u060c \u06a9\u0645\u0628\u0648\u062f \u0633\u0648\u062e\u062a \u0648 \u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632\u0627\u062a \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u0622\u062a\u0634 \u0628\u0633 \u0647\u0645 \u0628\u0627 \u0622\u0646 \u062f\u0633\u062a \u0648 \u067e\u0646\u062c\u0647 \u0646\u0631\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u0627\u0644\u0628\u062a\u0647 \u0622\u062a\u0634 \u0628\u0633 \u0647\u0645 \u0628\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0628\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0646\u0642\u0636 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n