این روزهای غزه + فیلم

با وجود آتش‌بس، میلیون‌ها نفر از مردم غزه در آستانه زمستان با گرسنگی، کمبود دارو و نبود سرپناه روبه‌رو هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرمای زمستان، گرسنگی، کمبود سوخت و تجهیزات پزشکی بخشی از مشکلاتی است که فلسطینیان بعد از آتش بس هم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

البته آتش بس هم بار‌ها و بار‌ها از سوی رژیم صهیونیستی نقض شده است.

 

