سه فیلم درباره نقش زن در خانواده و جامعه به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن به صورت برخط در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نمایش درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن و ولادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا (س)، امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با هدف تبیین نقش زن مسلمان ایرانی در خانواده و جامعه، برنامه‌ای را تدارک دیده است.

در این برنامه، سه فیلم «مادر»، «پندار» و «ماه بانو» به کارگردانی لیلا میرهادی از روز ۱۵ تا ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در سایت https://nama.kpf.ir/FilmDailyCAst به نمایش درآمده است.

این آثار با تمرکز بر جایگاه زن در زندگی خانوادگی و اجتماعی، تصویری از مسئولیت‌ها، دغدغه‌ها و تأثیرات زنان در جامعه ارائه می‌کنند و فرصتی برای آشنایی با نقش‌های مثبت زنان فراهم می‌آورند.