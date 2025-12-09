باشگاه خبرنگاران جوان - ویژه برنامه «کوله‌های اراده» (حال خوب کودکان دارای معلولیت) امروز - سه شنبه، ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴- در استادیوم ۱۲ هزارنفری آزادی با حضور جامعه معلولان کشور و مسئولان برگزار شد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در این برنامه با اشاره به ظرفیت‌های بالای جامعه معلولین کشور، اظهارکرد: سال گذشته ۳۰ نفر از معلولان رتبه زیر هزار در کنکور کسب کردند که نشان از استعداد‌های درخشان این جامعه دارد. جامعه معلولین کشور ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای دارد و هر یک از این استعداد‌ها می‌تواند گره‌های بزرگی از کشور را باز کند.

شهردار تهران با تأکید بر اهمیت باور مسئولان به توانمندی‌های معلولان، افزود: خوشبختانه در مجموعه مدیریت شهری در کنار آموزش و پرورش تلاش می‌کنیم تا با همکاری یکدیگر سطحی از خدمات را به معلولان و خانواده‌های محترم آنان ارائه دهیم.

زاکانی تصریح کرد: این همکاری در قالب رقابت‌ها و بازی‌هایی دنبال می‌شود که امکان فعالیت‌های اجتماعی، استعدادیابی، رشد و تعالی را فراهم می‌کند. امیدواریم همکارانمان در شهرداری تهران با خدمت‌رسانی خود بتوانند گره‌ای از مشکلات خانواده‌های معلولان را باز کرده و زمینه‌ساز رشد و تعالی آنان باشند.

در حاشیه برنامه علیرضا زاکانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات شهرداری تهران برای بهبود زندگی شهری افراد دارای معلولیت، به ویژه کودکان استثنایی، گفت: هم‌قسم شده‌ایم تا حال عزیزان معلول در تهران را خوب کنیم، امکان اجتماعی شدن و حضور در اجتماع را برای آنان فراهم آوریم و زمینه‌هایی ایجاد کنیم تا ضمن داشتن لحظات خوش، توانمندی‌های ویژه آنان نیز شناخته شود.

شهردار تهران با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهری در چند حوزه برای خدمت به این افراد فعالیت می‌کند، افزود: یکی از محورها، مناسب‌سازی شهر تهران است که حوزه‌های مناطق، فنی و عمرانی، شهرسازی و حمل و نقل را دربرمی‌گیرد. در حوزه حمل و نقل خود را مکلف می‌دانیم برای مدارس آنان سرویس‌های ویژه قرار دهیم و خدمات ارائه کنیم. محور دیگر، کار در حوزه فرهنگی اجتماعی است تا با همراهی آموزش و پرورش، خدمت‌گزاری به این عزیزان تقویت شود. این مسیر درستی است، اما بسیار بیش از این باید کار و خدمت شود.

زاکانی در ادامه با اشاره به مناسب‌سازی معابر برای تردد معلولان، آمار فعلی شهر تهران را ۴۷۵ نقطه مناسب‌سازی شده عنوان کرد و گفت: تا رسیدن به نقطه مناسب البته فاصله زیاد است. سالانه در بودجه و برنامه‌هایمان این موضوع را می‌گنجانیم و سال به سال در حال توسعه و تسریع آن هستیم. امیدواریم بتوانیم هم در معابر، هم در ساختمان‌ها و هم در شرایط ارائه خدمت، توقعات بحق این عزیزان را برآورده کنیم.

وی با بیان اینکه تمامی فضا‌های جدیدالتاسیس بر اساس استاندارد‌های مناسب‌سازی احداث می‌شوند، درباره فضا‌های قدیمی‌تر گفت: ایستگاه‌های متروی مربوط به دهه‌های گذشته را نیز در دستور کار داریم تا مناسب سازی شود. در ایستگاه‌های جدید تمامی امکانات پیش‌بینی شده و در ایستگاه‌های قدیمی که برخی فاقد این امکانات هستند، به تدریج در حال تجهیز و مناسب‌سازی هستیم و چند مورد نیز تاکنون انجام شده است.

زاکانی در پایان، در پاسخ به این پرسش که شهر تهران تا چه حد به شهر دوستدار معلولان نزدیک شده است، گفت: این را من نباید بگویم، بلکه مردم باید براساس اقدامات انجام شده، ارزیابی کنند.

منبع: شهرداری تهران