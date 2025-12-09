رئیس پلیس راه گیلان از برخورد تانکر هوو با وانت نیسان در محور آستارا به اردبیل و از دست رفتن جان یک نفر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "جاور صفاری" گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در محور آستارا به اردبیل بلافاصله ماموران پلیس راه به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از حضور پلیس در محل حادثه مشخص شد، با توجه به بارندگی و لغزندگی جاده، یک دستگاه تانکر هوو که در مسیر آستارا به اردبیل محدوده حیران در حال حرکت بود با یک دستگاه وانت نیسان در همان مسیر برخورده کرده است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در این تصادف متاسفانه راننده ۵۶ ساله نیسان در دم فوت کرد، افزود: کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را تخطی از سرعت مطمئنه از سوی راننده تانکر هوو اعلام کرده‌اند.

رئیس پلیس راه استان در پایان با اشاره به اینکه برابر ماده ۱۲۹ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، رانندگان موظف هستند حسب مورد برای پرهیز از تصادف یا خطر با سرعت مطمئنه حرکت کنند، تصریح کرد: رعایت دقیق قوانین و پرهیز از انجام هرگونه شتاب و عجله در رانندگی می‌تواند تاثیر به سزایی در جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخ و ناگواری داشته باشد.

منبع: اطلاع رسانی پلیس