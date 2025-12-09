باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی به مناسبت روز دانشجو نشستی با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار کرد و در آن به موضوعاتی همچون مهم‌ترین سیاست‌های تحولی رسانه ملی، نقش دانشگاه در تولید محتوا و راهبرد‌های هم‌افزایی میان نخبگان دانشگاهی و رسانه ملی پرداخت.

رئیس رسانه ملی بعد از شنیدن بیانیه‌های انجمن‌های دانشجویی ضمن تبریک روز دانشجو به وظیفه این قشر و جنبش دانشجویی پرداخت و گفت: جنبش دانشجویی فقط حرکت دانشجویان سال ۱۳۳۲ در مخالفت با سفر معاون رئیس‌جمهور وقت آمریکا به ایران نبود؛ بلکه حرکت و جنبشی مستمر است و باید به عنوان حرکت پویا به آن نگریسته شود. باید در نظر گرفت تولد این حرکت دانشجویی با شعار مرگ بر آمریکا و استکبارستیزی آغاز شد. اگر جنبش دانشجویی شناسنامه داشته باشد، یک مهر آن استکبارستیزی و مهر دیگر آن بصیرت است و زمان‌شناسی و استقلال‌خواهی مهر‌های دیگر این شناسنامه را در بر می‌گیرد. ما اکنون هم شاهد این حرکت رو‌به جلو هستیم.

وظیفه ما جلوگیری از محاسبات غلط در جامعه است

جبلی با بیان اینکه وظیفه ما جلوگیری از محاسبات غلط در جامعه است، که تمام این بیانیه‌های دانشجویی نشان‌دهنده سلامت این مسیر است و اینکه اگر اختلالی رخ داده، دانشجو و تشکل دانشجویی به دنبال جلوگیری از آن است، افزود: اگر تحول، ریل صحیح حرکت است، به این ریل بازگردیم و کندی و انحراف نداشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه این اختلال محاسباتی هم در خودی و هم در دشمن رخ می‌دهد، تصریح کرد: مثال تلخ آن حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان بود، که از این منظر تلخ است که به وظایف رسانه ملی، رسانه‌ها و دانشجویان مربوط می‌شود. رژیم صهیونیستی چه تحلیلی از ایران داشت که به ما حمله کرد؟ دستگاه محاسباتی دشمن چگونه شکل گرفته بود؟ رژیم صهیونیستی مدعی است که از ۲۰ سال گذشته خود را برای حمله به ایران آماده کرده است. او چرا به این زعم متوهمانه رسید که پایان نظام با بمباران سازمان صداوسیما محقق می‌شود؟ تصور دشمن این بود که به مدت ۴ روز کار جمهوری اسلامی تمام می‌شود. هرچند که ما در جنگ سرافراز بودیم و دنیا را مبهوت خود کردیم.

نباید روایت ضعف را بر روایت قدرت ترجیح داد

رئیس رسانه ملی با طرح این سوال که چه کسانی باعث اختلال در دستگاه محاسباتی دشمن شدند؟ توضیح داد: دشمن به چه داده‌هایی توجه کرده که تصور کرده می‌تواند با ضربات دوم و سوم ایران را نابود کند؟ بخش عمده این تصورات را ما در داخل کشور ایجاد کرده‌ایم. یعنی ما رسانه‌ها، فعالان، دانشجویان، قلم به دست‌ها، تریبون‌دار‌ها و این ما بودیم که سیگنال روایت ضعیف را مخابره کردیم؛ کسانی که روایت ضعف را بر روایت قدرت ترجیح دادند و واقعیت‌ها را نادیده گرفتند. آنها کسانی هستند که در روش‌های علمی دستاورد‌ها شک می‌کنند، بجای اینکه به پیشرفت‌ها افتخار کنند، اشک و آه می‌ریزند، که در نهایت اشتباه دشمن را رقم زد.

جبلی با اشاره به اینکه چرا جریان اصیل و متدین خود را در اقلیت فرض می‌کند و جریان غرب‌گرا بی‌جهت در اکثریت قرار می‌گیرد، گفت: متاسفانه شاهد آثار گرایش غرب‌گرایانه در صحنه فرهنگ و سبک زندگی هستیم و نشانه آن هرچند یکبار از یک عرصه ظهور می‌کند؛ گاهی این نشانه از کیش و گاهی از خیابان‌های تهران یا فلان جشنواره و نمایشگاه سربر می‌آورد. بی‌توجهی به این پدیده‌ها منجر به اختلال در دستگاه محاسباتی می‌شود.

برخی پیام سال گذشته رهبر انقلاب را به حاشیه بردند

وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به رسانه ملی پیرامون نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در پیکار‌های کنونی جهان گفت: دی ماه سال گذشته حضرت آقا پیام کوتاهی را به همکارانمان در صداوسیما صادر کردند، که برخی‌ها به‌جای توجه به محتوای پیام، تمرکز خود را برروی سلام و خداحافظی حضرت آقا قرار دادند. حضرت آقا در این پیام فرموده بودند "پیروزی یک طرف را، توانایی او در گرفتن و رساندن پیام و روایت او از واقعیت رقم می‌زند؛ بسیار بیش و پیش از آنکه ابزار‌های نظامی وارد میدان شوند و در آن اثر بگذارند." پس جنگ، جنگ روایت است. جنگ، جنگ تصویرسازی است. ما در آن زمان بجای تفسیر پیام و هوشیار بودن، بخاطر نقد‌های جناحی و محفلی، پیام حضرت آقا را شهید کردیم. ایشان متذکر شده بودند قبل از اینکه جنگ شود، به دشمن بگویید چه امکاناتی داریم و نگذارید ابزار نظامی بر جنگ روایت غلبه پیدا کند. اما نشانه‌های ضعفی که منتقل شد، خطای دشمن را تقویت کرد.

ما در رسانه ملی تجربه ۴۰ سال گذشته این سازمان را به نقد گذاشتیم

رئیس رسانه ملی در ادامه به دلایل شکل‌گیری سند تحول در رسانه ملی پرداخت و گفت: ما در رسانه ملی تجربه ۴۰ سال گذشته این سازمان را تا سال ۱۴۰۰ به نقد گذاشتیم، اشکالات وارده را در حوزه‌های محتوا و جذب مخاطب بررسی کردیم. اینکه چرا کاهش مخاطب از ابتدای دهه ۹۰ آغاز شد و تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت. بله، بخشی از آن بخاطر ظهور رسانه‌های جدید، وابستگی نسل جدید به رسانه‌های نوین و... بود. ما با بررسی این مشکلات به کمک کارشناسان به تدوین سند تحول رسیدیم.

جبلی درباره اقدام تحولی سازمان صداوسیما در سه بخش محتوا، رویکرد و سازوکار توضیح داد: ما معتقدیم تحول باید در سه حوزه محتوا، رویکرد و سازوکار اتفاق بیفتد. تحول در حوزه محتوا از این جهت ضروری است، که این حوزه افکارساز است. چند نفر از شما دانشجویان دکتر حسین بهاروند را می‌شناسید؟ آیا رسانه ملی توانسته نخبه علوم زیستی در جهان را معرفی کند و ما چقدر توانستیم فیلم و سریال در این حوزه تولید کنیم؟ بنابراین سند تحول نوشته شد، تا به پیشرفت‌ها، انقلاب اسلامی، زن، جوان انقلابی و حوزه‌هایی از این دست بپردازیم.

تاکید اصلی سند تحول رسانه ملی بر عدالت رسانه‌ای است

وی ادامه داد: در نظرسنجی‌ سال ۱۴۰۲، ۶۳ درصد از مردم اعلام کرده بودند که خودشان را در رسانه ملی نمی‌بینند. باید این سوال را پرسید که آیا بینندگان تلویزیون فقط کسانی هستند که در تهران و شمال تهران زندگی می‌کنند؟ این نکاتی بود که در سند تحول به آن اشاره شد و بر عدالت رسانه‌ای تاکید شد. بدین ترتیب، با برگزاری رویداد «ایران جان» به عنوان رویداد تحولی، ظرفیت‌ها، امکانات، چالش‌ها و مطالبات استان‌ها مطرح می‌شود. برای نمونه، ما در «ایران جان» به مدت یک هفته به معرفی استان خراسان جنوبی پرداختیم و این استان را در تمام بخش‌ها دیدیم.

رئیس رسانه ملی خاطرنشان کرد: سازوکار ما برای تقویت داستان این بود که فیلمنامه را در مرکز فیلمنامه داشته باشیم و نگذاریم آثاری که هنوز به سرانجام نرسیده، تولید شود. یکی دیگر از اقدامات تحولی سازمان صداوسیما راه‌اندازی مرکز کودک و نوجوان بود، تا تولید آثار به این مرکز سپرده شود. بنابراین، ما در رسانه ملی نگران انتقاد شدن نیستیم، بلکه نگران هستیم انتقادهایی که باید بشود نمی‌شود.

بودجه صداوسیما کجا هزینه می‌شود؟

او با مطرح کردن این پرسش که چرا شما دانشجویان از ما مطالبه نکردید که به آن نامزدِ مجلس شورای اسلامی که به مافیای امکانات و ثروت دسترسی ندارد، فرصت صحبت‌کردن بدهیم؟ گفت: کدامیک از شما دانشجویان پیشنهاد تاسیس شبکه‌های محلی انتخابات را در سال ۱۴۰۲ دادید؟ اما ما این انتقاد را شنیدیم و ۲۰۰ شبکه تلویزیونی در انتخابات ۱۴۰۲ راه‌اندازی کردیم. بودجه سازمان صداوسیما هزینه این زیرساخت‌ها می‌شود. بودجه صداوسیما در جایی خرج می‌شود که وقتی ۱۲ موشک به استودیوی ساختمان شیشه‌ای اصابت می‌کند، دو دقیقه بعد از یک استودیوی دیگر برنامه بدون قطع شدن ادامه پیدا می‌کند. بودجه ما خرج مجموعه‌ای بسیار فاخر می‌شود که ان‌شاء‌الله پخش آن از سال آینده شروع خواهد شد و خواهید دید به مراتب بالاتر از مجموعه‌های الف ویژه تاریخی ساخته شده خواهد بود و مخاطبی را از ایران و جهان جذب خواهد کرد.

در سال ۱۴۰۱ داده‌های لازم را برای در دست گرفتن روایت اول در اختیار نداشتیم

جبلی در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان مبنی بر از دست دادن روایت اول در سال ۱۴۰۱ گفت: بله، چون در سال ۱۴۰۱ داده‌های اساسی که به در دست گرفتن روایت اول ما کمک می‌کرد، در اختیارمان نبود و با همین دلیل، رسانه ملی و رسانه‌های کشور در آن زمان روایت اول را از دست دادند. در جایی که ما با رویداد مستقیم سروکار داریم و نیاز به داده‌های اضافی نداریم، می‌توانیم روایت اول را به دست بگیریم. مانند شروع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حوادث تلخ اهواز و اتفاقاتی از این دست. اما در جایی که تولید روایت اول منوط به دستیابی به داده از مراکز خاص است، مثل شهادت فرماندهان، دانش و حدس بنده دلیل محکمی برای برای اعلام رسمی خبر شهادت نیست. قطعاً باید سپاه و نیروهای مسلح اعلام می‌کردند.