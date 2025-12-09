پل خلیج فارس با گذشت ده سال از عملیات ساخت همچنان در انتظار اعتبار ملی هست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که مسئولان از فعال بودن طرح «پل خلیج فارس» سخن می‌گویند، شواهد نشان می‌دهد این طرح عظیم ملی همچنان با پیشرفت کند، هزینه‌های سنگین و طولانی‌شدن غیرقابل‌توجیه اجرا مواجه است؛ طرحی که پس از گذشت بیش از یک دهه از آغاز رسمی آن، هنوز در مرحله اجرای چند پایه ابتدایی متوقف مانده است.

عادل پیغامی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ـ که در مراسم روز دانشجو آخرین وضعیت طرح را تشریح می‌کرد ـ اعلام کرد: «پل خلیج فارس پس از سال‌ها توقف، امروز فعال است»، اما همین «فعال بودن» نیز در عمل به چند پایه ناتمام و لایروبی‌های طولانی محدود شده است.

ده سال، چند پایه؟

قرارداد این پروژه در سال۱۳۹۰ منعقد شد و تا دو سال بعد تنها «ستون‌های اولیه» اجرا شد. از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰طرح کاملاً تعطیل ماند و تنها پس از دستور رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی دوباره از سر گرفته شد؛ آن هم با یک‌ونیم سال صرف بازسازی کارگاه‌ها و لایروبی، نه پیشرفت محسوس عمرانی.

اکنون، طبق گفته پیغامی، تنها یک پایه ۲۴ متری اجرا شده و چند پایه دیگر «در دست تکمیل» است؛ وضعیتی که با توجه به عمر ۱۴ ساله پروژه، به‌سختی می‌توان آن را «پیشرفت» نامید.

هزینه‌هایی که از توان یک منطقه خارج است

پیغامی با بیان اینکه فقط تکمیل چهار پایه از مجموع هشت پایه پل بیش از یک‌هزار میلیارد تومان (۱ همت) هزینه دارد، اذعان کرد این پروژه فراتر از توان مالی منطقه آزاد قشم است.

این در حالی است که بودجه عمرانی منطقه آزاد قشم در آغاز سال ۱۴۰۲ فقط ۴۰۰ میلیارد تومانبوده، اما ناچار شده در همان سال بیش از ۳۴۰۰ میلیارد تومان هزینه عمرانی انجام دهد؛ رقمی که عملاً امکان تأمین مالی پروژه‌ای عظیم همچون پل خلیج فارس را برای این سازمان ناممکن می‌سازد.

طرح ملی بدون پشتوانه ملی

مسئولان قشم تأکید می‌کنند در حالی که باید هزینه زیرساخت‌های حیاتی مانند جاده، آب، بهداشت و آموزش‌وپرورش نیز تأمین شود، ادامه پروژه پل بدون ورود جدی دولت و تخصیص اعتبارات ملی ممکن نیست.

ساخت پل ملی خلیج فارس به طول سه هزار و ۴۳۰ متر در سال ۱۳۹۰ آغاز شد که پس از یک دهه توقف در دولت رییس جمهور شهید از سر گرفته شد و در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز در زمان اعلام شده به بهره برداری می‌رسد.

ساخت این طرح ملی به دست متخصصان داخلی و به عاملیت قرارگاه سازندگی خاتم در حال انجام است.