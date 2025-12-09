باشگاه خبرنگاران جوان - مریم بهروزی کارشناس هواشناسی قزوین گفت: خروجی مدلها نشان میدهد استان تا اواخر هفته جاری تحت تاثیر سامانه بارشی قرار دارد و طی این مدت نیز با افزایش ابر، دربرخی ساعات بارش باران، گاهی ورزش باد روبهرو خواهیم بود.
به گفته بهروزی، در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان بارشها در استان مربوط به دستجرد سفلی با ۲۸ میلیمتر و در قزوین نیز ۲.۵ میلیمتر بوده است.
وی از گسترش دامنه بارشی در استان برای روز چهارشنبه خبر داد و گفت: ناپایداریها و شدت بارشها باعث شد تا این اداره کل هشدار سطح نارنجی صادر کند.
بهروزی اضافه کرد: برای فردا /چهارشنبه/ ناپایداریها گسترش و شدت بیشتری نسبت به امروز خواهد داشت.
این کارشناس هواشناسی تاکید کرد: با توجه به وضعیت جوی استان و لغزندگی سطح جادهها و کاهش دید افقی، به رانندگان توصیه میشود تا احتیاط در رانندگی و در جادههای درون و برون شهری را به عمل آورند.
بهروزی اضافه کرد: در شبانه روز گذشته شهرهای آبگرم با ۲ و رازمیان در بخش رودبار الموت غربی با ۱۷ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرمترین و سردترین مناطق استان بودند.
کارشناس هواشناسی قزوین گفت: دمای هوای قزوین نیز طی این مدت پنج تا ۱۲ درجه سانتیگراد بالای صفر در نوسان بود.
