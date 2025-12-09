نقدی گفت: یک کمیته مشترک برای بررسی میدانی مشکلات مرزی و ارائه راهکارهای عملیاتی تشکیل می شود و این جلسه نخستین گام رسمی در اجرای توافق های صورت گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون حقوقی و نظارت بر گمرک ایران از برگزاری نشست سه جانبه کارگروه گمرکی ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در راستای تسهیل در روند تردد کالا و ترانزیت بین سه کشور خبر داد و گفت:‌ یک کمیته مشترک برای بررسی میدانی مشکلات مرزی و ارائه راهکارهای عملیاتی تشکیل می شود و این جلسه نخستین گام رسمی در اجرای توافق های صورت گرفته است.

ابراهیم نقدی افزود: در ادامه نشست‌هایی که قبلاً با دو کشور روسیه و جمهوری آذربایجان در خصوص افزایش حجم تجارت سه کشور و نیز پیگیری یادداشت تفاهمی که در سال ۲۰۲۲ و تفاهم‌نامه ای که اکتبر ۲۰۲۵ به امضا رسیده بود، به این نتیجه رسیدیم که مشکلات فراروی سه کشور را به صورت عملیاتی بررسی کنیم.

وی افزود: در نشست سه جانبه امروز به صورت تخصصی و کارشناسی مسایل و مشکلات پیش روی تجارت و ترانزیت کالا بین سه کشور مطرح و راهکارهای افزایش تجارت، افزایش تردد حامل های کالا و ترانزیت مورد بحث و بررسی قرار گفت.

نقدی عنوان کرد: ما در این نشست صراحتا مطالبه ایران را برای افزایش ترانزیت و تردد کالا مطرح کردیم که در شرایط حاضر با زیرساخت‌های موجود حجم تردد و ترانزیت کالا می‌تواند به دوبرابر فعلی افزایش یابد.

به گفته معاون حقوقی و نظارت گمرک، گمرک ایران به خصوص در مرز آستارا ظرفیت بیشتری برای تردد کالا و ترانزیت دارد که قرار شد چالش‌های پیش‌رو بیشتر مورد بررسی قرار گرفته و موانع در این خصوص رفع شود.

وی بیان کرد: لازم است که کشور دوست و همسایه جمهوری آذربایجان افزایش حجم تردد و پذیرش عبور کالا را داشته باشد و امیدواریم در آینده نزدیک مشکلات مطرح شده برطرف و حجم تجارت رشد کند.

معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران خاطرنشان کرد: در نشست امروز، مسائل کلیدی تجارت، چالش‌های موجود در مرزهای دو کشور و راهکارهای افزایش ظرفیت تردد حامل‌های کالایی بررسی شد. صراحتاً اعلام کردیم حجم فعلی مبادلات سه کشور با ظرفیت واقعی فاصله زیادی دارد.

نقدی با بیان اینکه زیرساخت‌های موجود توان افزایش حداقل دو برابری حجم تجارت را دارند، تصریح کرد: «در حال حاضر در مرز آستارا روزانه حدود ۲۵۰ کامیون ورودی و ۲۵۰ کامیون خروجی تردد دارد و در مرز بیله‌سوار نیز حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ کامیون وارد یا خارج می‌شوند؛ این میزان با سطح روابط تجاری و نیاز سه کشور هم‌خوانی ندارد و باید ارتقا پیدا کند.

وی تأکید کرد کاهش توقف کامیون‌ها در مرز، تسهیل پذیرش ناوگان حمل‌ونقل و افزایش ظرفیت گمرکات آذربایجان از ضرورت‌های فوری است و افزود: «در بازدید میدانی امروز، مسائل و نقاط گلوگاهی را به مسئولان گمرک روسیه و آذربایجان نشان دادیم. آنان نیز قول دادند فرآیندهای پذیرش کالا و کامیون را تسهیل کنند.

وی با اشاره به اهمیت کالاهای سریع‌الفساد به‌ویژه محصولات کشاورزی گفت: سه کشور توافق کرده‌اند برای عبور سریع این کالاها، استانداردسازی، ساده‌سازی و تسهیل رویه‌ها را با حفظ کنترل‌های لازم در دستور کار قرار دهند.

معاون حقوقی گمرک ایران درباره روند مذاکرات پیشین نیز افزود: در حاشیه نشست باکو در اکتبر ۲۰۲۵، سندی میان معاونان گمرک ایران، روسیه و آذربایجان امضا شد تا مسائل سه‌جانبه در قالب یک کمیته کاری مشترک بررسی شود. تشکیل جلسه امروز نتیجه همان توافق است.

نقدی ادامه داد: «گمرک جمهوری اسلامی ایران پیش‌قدم برگزاری اولین نشست کمیته کاری شد و با هماهنگی وزارت خارجه و دیگر دستگاه‌ها این جلسه برگزار شد. باور داریم در آینده نزدیک بخش زیادی از مشکلات مرزی مربوط به پذیرش کامیون‌ها و توقف‌های غیرضروری رفع خواهد شد.

وی گفت: گمرکات سه کشور اراده جدی دارند که حجم تجارت را به‌صورت معنادار افزایش دهند و این مسیر با پیگیری مستمر، دیپلماسی فعال گمرکی و همکاری‌های سه‌جانبه ادامه پیدا خواهد کرد.

نشست سه جانبه کارگروه گمرکی در راستای تسهیل صادرات است

صادق برزگر ناظر کل گمرکات استان گیلان نیز به خبرنگاران گفت:‌ در این نشست، نمایندگان سه کشور درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های گمرکی، تسهیل عبور و مرور کامیون‌ها، و افزایش سرعت ترانزیت کالاها رایزنی و تبادل نظر کردند.

ناظرگمرکات استان گیلان ادامه داد: در حال حاضر حدود ۳۰۰ کامیون در محوطه گمرک آستارا و حدود ۶۵۰ کامیون در پایانه‌های خارج از محوطه آماده خروج به مقاصد جمهوری آذربایجان و روسیه هستند.

وی افزود: در گفت‌وگو با هیات جمهوری آذربایجانی، مقرر شد فرآیند عبور کامیون‌ها تسهیل و سرعت خروج محموله‌ها افزایش یابد تا از توقف‌های طولانی و خسارت احتمالی به تجار به ویژه در زمینه کالاهای تره‌بار و فاسدشدنی، جلوگیری شود.

برزگر با اشاره به آمار تردد روز گذشته گفت: در این بازه زمانی، ۲۵۰ کامیون خروجی به مقصد جمهوری آذربایجان و ۲۸۰ کامیون ورودی از آن کشور ثبت شده است، هدف از همکاری‌های سه‌جانبه، رسیدن به تعادلی منطقی در تردد مرزی و تسهیل بیشتر در تبادلات تجاری است.

وی تاکید کرد: ایجاد گفتمان مشترک میان سه کشور در حوزه گمرکی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تعاملات اقتصادی و ترانزیتی منطقه‌ای باشد و استان گیلان نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا خواهد کرد.

در پایان این نشست، شرکت‌کنندگان ضمن تأکید بر تقویت همکاری‌های فنی و اجرایی، بر ادامه برگزاری نشست‌های مشترک در آینده نزدیک توافق کردند.

منبع : ایرنا