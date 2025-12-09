مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: طرح تشدید نظارت و بازرسی بر بازار استان به مناسبت فرا رسیدن شب یلدا از ۱۸ آذر ماه سال جاری شروع شده و تا پایان ماه ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد بختیار خلیقی در جلسه کار گروه تنظیم بازار استان اظهار داشت: این طرح به‌منظور پایش قیمت ها و بررسی نحوۀ خدمت‌رسانی صنوف به شهروندان، تعداد ۱۲ گشت مشترک ویژه شب یلدا و بازرسی های مستمر روزانه در سراسر استان اجرایی شده است.

وی افزود: بازرسان استان در این طرح بر واحدهای صنفی عرضه کننده کالاهای مخصوص شب یلدا از قبیل انواع میوه، آجیل و خشکبار، شیرینی، گل، کیف، کفش و پوشاک نظارت می‌کنند.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: با هرگونه تخلفات صنفی از جمله گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، درج نکردن قیمت،عدم ارائه فاکتور، انجام ندادن شیوه نامه‌های بهداشتی و عرضه کالاهای غیر بهداشتی برخورد قانونی صورت می‌گیرد و متخلفان پس از تشکیل پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی استان معرفی خواهند شد.

خلیقی یادآور شد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی واحدهای صنفی، می توانند گزارش خود را به سامانه خبری بازرسی اداره کل صمت کردستان ۱۲۴ به صورت شبانه روزی اعلام کنند.