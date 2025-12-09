\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f2\u06f6\u06f0\u06f0 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u06cc \u0631\u0647\u0627 \u0634\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062c\u0645\u0639 \u0622\u0648\u0631\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\u0628\u0631\u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0628\u0627 \u0645\u0627\u0644\u06a9\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644 \u062a\u0645\u0627\u0633 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n\u00a0\n