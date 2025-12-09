باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جمع آوری خودرو‌های رها شده در پایتخت + فیلم

بیش از ۲۶۰۰ خودروی فرسوده و رها شده در سطح شهر تهران در حال جمع آوری هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از ۲۶۰۰ خودروی رها شده در خیابان‌های پایتخت در حال جمع آوری هستند.
براساس اعلام پلیس با مالکان این خودرو‌ها برای انتقال تماس گرفته خواهد شد.

 

مطالب مرتبط
جمع آوری خودرو‌های رها شده در پایتخت + فیلم
young journalists club

لحظه اسقاط کردن بنز و بی‌ام‌و + فیلم

جمع آوری خودرو‌های رها شده در پایتخت + فیلم
young journalists club

ماجرای قیمت نجومی خودروهای فرسوده چه بود؟ + فیلم

جمع آوری خودرو‌های رها شده در پایتخت + فیلم
young journalists club

چرایی لغو قانون اسقاط خودرو‌های بالای ۲۵ سال + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دکترین بازدارندگی ایران، سناریوی جنگ را بیست سال عقب انداخت! + فیلم
۲۱۹۵

دکترین بازدارندگی ایران، سناریوی جنگ را بیست سال عقب انداخت! + فیلم

۱۸ . آذر . ۱۴۰۴
وضعیت آلودگی و دمای هوای تهران + فیلم
۷۸۶

وضعیت آلودگی و دمای هوای تهران + فیلم

۱۸ . آذر . ۱۴۰۴
نکات مهم در مورد سیم‌کشی برق ساختمان + فیلم
۵۹۳

نکات مهم در مورد سیم‌کشی برق ساختمان + فیلم

۱۸ . آذر . ۱۴۰۴
ویژگی شخصیتی نسل آلفا + فیلم
۵۱۶

ویژگی شخصیتی نسل آلفا + فیلم

۱۸ . آذر . ۱۴۰۴
حضور تکفیری‌ها در بیروت همزمان با حملات رژیم‌صهیونیستی + فیلم
۵۰۲

حضور تکفیری‌ها در بیروت همزمان با حملات رژیم‌صهیونیستی + فیلم

۱۸ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.