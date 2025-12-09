باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در بازدید از شرکت تجهیزات پزشکی «سها» وابسته به جمعیت هلال‌احمر، بر ضرورت خودکفایی در حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: «تلاش‌های این شرکت، گامی مهم در مسیر کاهش وابستگی کشور به واردات دارو و تجهیزات پزشکی است و می‌تواند نیاز بیماران دیالیزی و تالاسمی را تأمین کند.

حسینعلی شهریاری با اشاره به افزایش ظرفیت تولید فیلترها، سرنگ‌ها و تجهیزات پزشکی بیماران، فعالیت این مجموعه را «گامی ارزشمند در راستای استقلال درمانی کشور» توصیف و بر حمایت مجلس از توسعه مراکز دیالیز در سراسر کشور تأکید کرد.

در همین حال، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به برنامه هلال‌احمر برای راه‌اندازی ۸۰ مرکز دیالیز در ۳۱ استان، اعلام کرد که مجلس در بودجه ۱۴۰۵ حمایت مالی کامل از این طرح ملی را در دستور کار دارد. وی همچنین به تولید صافی دیالیز و اقلام تزریقی با رعایت استانداردهای جهانی اشاره کرد.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال‌احمر نیز با اشاره به نقش این سازمان در مدیریت بحران‌ها، از ایجاد ۱۱ انبار ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی در سراسر کشور خبر داد و گفت: «این اقدام باعث می‌شود در شرایط اضطراری، اقلام حیاتی با سرعت و اطمینان در اختیار شبکه بهداشت و درمان قرار گیرد.

سید بهمن سبحانی، مدیرعامل شرکت سها، با تأکید بر ضرورت حمایت قانونی و مالی از تولید تجهیزات پزشکی داخلی، ظرفیت‌های هلال‌احمر را راهکاری مؤثر برای تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات معرفی کرد. وی افزود: «با حمایت مناسب، می‌توان نیاز بیماران را به موقع تأمین و کیفیت تجهیزات پزشکی را تضمین کرد.»

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان نیز پس از بازدید، با اشاره به عملکرد «درخشان و قابل اتکا» هلال‌احمر، وعده دادند با اتخاذ تصمیم‌های قانونی و هماهنگی‌های لازم، مسیر توسعه صنعت تجهیزات پزشکی داخلی هموار خواهد شد.