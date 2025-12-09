رئیس دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) فراجا از برگزاری پنجمین جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری ره آورد پیاده روی اربعین حسینی (ع) به میزبانی این دانشگاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  سردار سرتیپ دوم "حسن هوشیار" اظهار داشت: اربعین حسینی (ع) به عنوان بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی و بشری جهان، فرصتی بی‌نظیر برای نمایش همبستگی، ایمان و وحدت مسلمین است.

این مقام مسئول افزود: حماسه پیاده روی اربعین را پیوندی بین حماسه حسینی و مهدویت و جلوه گاه تمدن نوین اسلامی دانست و اربعین را یک رزمایش و لشکر کشی و ایجاد آمادگی برای ظهور مهدی موعود (عج) توصیف کرد و افزود: انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهادی انقلابی که بزرگترین وظیفه خود را حفظ ارزش‌های اسلامی و الهی می‌داند یکی از سازمان‌هایی است که بیشترین نقش را در خلق حماسه عظیم اربعین حسینی دارد و برگزاری این چنین جشنواره‌های فرهنگی، هنری و ادبی ضمن انعکاس مجاهدت‌های خالصانه‌ی خادمان حسینی انتظامی کشور، می‌تواند بر گسترش و همه گیری فرهنگ عاشورایی کمک کند.

وی تاکید کرد: حضور مقتدرانه و در عین حال مهربانانه و متواضعانه پلیس، تضمینی است بر برگزاری موفق، ایمن و معنوی مراسم اربعین حسینی (ع)، نقش پلیس در اربعین حسینی فراتر از یک نهاد امنیتی است، پلیس، نماد خدمت بی‌منت، همراه معنوی و حافظ فرهنگ اسلامی ـ انسانی است که در بزرگ‌ترین گردهمایی دینی جهان، آرامش، امنیت و خدمت را همزمان به میلیون‌ها زائر هدیه می‌دهد. 

سردار هوشیار با اشاره به اقدامات و فعالیت‌های درخشان انتظامی کشور در مأموریت اربعین حسینی، گفت: هزاران نفر از کارکنان خدوم انتظامی، داوطلبانه با عشق و علاقه و با مجاهدت‌های شبانه روزی برای خدمت به زائران اربعین حسینی (ع) از یکدیگر سبقت می‌گیرند تا نام خود را در این حماسه با شکوه ثبت نمایند و برای برقراری نظم و امنیت این مراسم معنوی، انجام تمهیدات در راستای تسهیل رفت و آمدی محور‌های مواصلاتی به پایانه‌های مرزی، ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی (ع)، تأمین نظم و امنیت مرز‌های ورودی و خروجی، تسهیل در صدور گذرنامه، اقدامات دیپلماتیک بین ایران و عراق فعالیت می‌نمایند.

وی افزود: تمامی این فعالیت‌ها گواه این مدعاست که پرچم سرخ عاشورای حسینی و پرچم سبز مهدوی در انتظامی کشور برافراشته است و کارکنان خدوم آن، زیر لوای این پرچم‌های مقدس برای امنیت کشور اسلامی جانفشانی می‌کنند و خود را خادم اهل بیت عصمت و طهارت (ع) می‌دانند و به این خادمی افتخار می‌کنند.

این مقام انتظامی ضمن تشریح برنامه‌های پنجمین جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری ره آورد پیاده روی اربعین حسینی (ع) که در تاریخ سوم دی ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) فراجا برگزار می‌شود، هدف از برگزاری این جشنواره را انعکاس مجاهدت‌ها و خدمات پلیس در اربعین همچنین نهادینه کردن فرهنگ عاشورایی در جامعه دانست و تاکید کرد: اشاعه این فرهنگ ناب بازدارندگی مناسبی در بروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه دارد و ضامن موفقیت پلیس در مأموریت‌های محوله می‌باشد و در کنار این مهم، انعکاس احساسات و عواطف پاک و زلال عاشقان و دلدادگان به وجود مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از اهداف اصلی این جشنواره می‌باشد.

این مقام مسئول ترویج فرهنگ اربعین را جلوه‌ای زیبا از آزادگی و زندگی همراه با عزت و شرافت دانست و افزود: توسعه این فرهنگ ناب موجب زمین گیر شدن دشمن در جنگ فرهنگی، شناختی و ترکیبی می‌شود.

وی در ادامه ضمن ادای احترام به شهدای اقتدار و امنیت ایران اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی رژیم سفاک صهیونیستی، با بیان اینکه جشنواره امسال به شعار "با یاد شهدا، در مسیر حسین (ع) " مزین گردیده است، افزود: جشنواره امسال معطر به عطر و حال و هوای شهدا اقتدار و امنیت است و در بخش ویژه‌ای به خاطرات و مستندات حضور شهیدان در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی (ع) سال‌های گذشته می‌پردازیم.

سردار هوشیار در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: مجموعه مقدس انتظامی، با داشتن کارکنانی مجاهد، خدوم و شریف، بحمد الهی فعالیت‌ها و عملکرد بسیار خوب بخش‌های مختلف انتظامی در انجام این مأموریت معنوی، منجر به قدردانی مسئولان و رضایت مردم ولایت مدار ایران اسلامی شده است.

رئیس دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) فراجا در خاتمه با تاکید به این که نسل به نسل به ما یاد داده‌اند که حب حسین (ع) وسیله سعادتمندی است، اظهار داشت:ان شاءالله این عرض ارادت‌ها در ماموریت بزرگ اربعین حسینی و برگزاری چنین جشنواره معنوی ما را به کمال و سعادت خواهد رساند، امروزنسل جوان ما به دنبال معنا و هویت است. اگر می‌خواهیم پیام اربعین به آنها منتقل شود، باید از ابزارهنر بهره ببریم و برگزاری این چنین جشنواره‌های معنوی دقیقاً در راستای گسترش فرهنگ ناب عاشورایی است.

