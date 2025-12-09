معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلات معیشتی، گفت: باید از مردم عذرخواهی کنیم که نتوانستیم دین خود را ادا کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - «محمدرضا عارف» امروز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ در آیین نکوداشت روز جهانی داوطلب که در مرکز همایش‌های بین‌المللی ایران برگزار شد، با بیان اینکه لباس زیبای خانواده بزرگ هلال احمر بیانگر آرامش در حوادث است و با تلاش آنان بر بحران‌ها فائق می‌آییم که نتیجه آن نجات جان هموطنان و کاهش آلام در حوادث و بحران‌ها است، گفت: داوطلبان هلال احمر نیرو‌های ایثارگر و فداکار در صف اول خدمت به مردم هستند.

معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از تلاش‌های نیرو‌های هلال احمر در جنگ ۱۲ روزه ادامه داد: علیرغم روندی که در مذاکرات با آمریکا داشتیم، با عهدشکنی ذاتی حکومت این کشور، جنگ را ناخواسته به ملت ایران تحمیل کرد، اما مردم همیشه در صحنه و نظامیان از این جنگ تحمیلی رو سفید بیرون آمدند.

وی با اشاره به همایش روز جهانی داوطلب با شعار «هر مشارکتی مهم است»، تاکید کرد: این شعار در سیره بزرگان دین و روایات و احادیث جایگاه بلندی دارد و این استنباط می‌شود که انسان نسبت به هم وطن خود و کشورش مسئول است که این مسئولیت برای همگان یکسان نیست و با توجه به توان انسان است.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: عدد کمک در میدان ارزشی مهم نیست بلکه نفس کمک مهم است و گاهی یک اسکناس کوچک به اندازه همه منابع ارزش معنوی دارد؛ این ارزش معنوی است که با خود برکت به همراه دارد و مشکلات حل می‌شود و شعار این همایش در ذات انقلاب، نظام و مردم خیرخواه ایران وجود دارد.

مردم راهکار مقابله با تحریم را به مسئولین یاد داده‌اند

عارف با تاکید بر اینکه با شعار و راهبرد همیشگی دولت چهاردهم مبنی بر وفاق و همدلی باور داریم که در همه مشکلات و ناترازی‌ها پیروز میدان خواهیم بود، گفت: باور داریم بر تحریم‌های ظالمانه که آمریکا بر مردم ما تحمیل کرد و هیچ کاری نبود که این کشور بتواند و در قبال مردم ایران انجام ندهد، نیز پیروز هستیم. مردم راهکار مقابله با تحریم را به مسئولین یاد داده‌اند و ایستادگی برای آینده روشن مسیر را برای تلاش و کار و حل مشکلات هموار کرده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلات معیشتی، تصریح کرد: باید از مردم عذرخواهی کنیم که نتوانستیم دین خود را به این مردم ادا کنیم، اما به مردم عزیز اعلام می‌کنم به فرزندان آنها در دولت دغدغه حل مشکلات و توجه به مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر را دارند و امیدواریم با همدلی و انسجام و نگاه خیرمابانه مردم از شرمندگی آنان بیرون بیاییم و به مطالبات معیشتی و توسعه کشور پاسخی درخور دهیم تا شرایط پایدار در شان مردم نه تنها در بخش اقتصادی بلکه سایر بخش‌ها و حل ناترازی‌ها به وجود آوریم.

وی با بیان اینکه من به عنوان یک داوطلب کوچک هلال احمر اعلام می‌کنم که این سازمان نه تنها در داخل بلکه در هر نقطه جهان حضور پیدا کرده و درخشیده است، افزود: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در ورای وظایف قانونی خود، یک وظیفه عاطفی، فراقانونی و ارزشی قائل است. تلاشگران جمعیت هلال احمر هیچگاه به ساعت نگاه نمی‌کنند و شبانه روز برای آنها معنی ندارد و در غیر این صورت نمی‌توان در این سازمان مهم خدمت کرد.

هلال احمر نمادی از همبستگی اجتماعی و همدلی انسانی

عارف با بیان اینکه جمعیت هلال احمر همواره در تمامی حوادث و بحران‌ها یک حضور ایثارگرانه، فراگیر و همه جانبه دارد، بیان کرد: در آستانه روز جهانی داوطلب گرد هم آمدیم تا از تلاش‌ها و فداکاری داوطلبان جمعیت هلال احمر قدردانی کنیم که با عشق به همنوع و مسئولیت پذیری چراغ امید را در دل مردم روشن می‌کنند و الگویی از انسان دوستی هستند.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: جمعیت هلال احمر در شکل‌گیری فرهنگ مسئولیت‌پذیری، همبستگی اجتماعی و مشارکت ملی، الگوی پایدار برای جامعه و نسل‌های آینده است و به ما یاد می‌دهد که این فداکاری و خدمات شبانه روزی نه تنها دیده می‌شود بلکه الگویی برای نسل‌های آینده است.

وی با بیان اینکه دولت مکلف است تا زمینه‌های آموزش داوطلبان جمعیت هلال احمر را فراهم کند، افزود: هلال احمر نمادی از همبستگی اجتماعی و همدلی انسانی بوده و فعالیت‌های آنان پل مردم و دولت است. این گردهمایی فرصتی است که نشان دهیم این سازمان فراتر از امدادرسانی در حل مسائل اجتماعی، ارتقای سلامت، توسعه آموزش و پیشگیری از حوادث دارد و انتظار داریم داوطلبان جمعیت هلال احمر الگویی از مسئولیت پذیری باشند و پیام نوع دوستی را به دیگران یاد دهند.

عارف با تاکید بر اینکه جمعیت هلال احمر با توسعه آموزش و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین سطح عملیاتی خود را در تراز جهانی ارتقا دهد تا پاسخگوی نیاز‌های جامعه باشد، افزود: پیام داوطلب هلال احمر آینده نگری است و حضور آنان نشانگر بلوغ اجتماعی و ظرفیت جامعه برای همدلی است. بر این باوریم که داوطلبان ستون اصلی خدمت رسانی در بخش‌های انسانی و اجتماعی هستند که با حضور فعالانه در بحران‌ها چراغ امید و امنیت را در دل مردم روشن می‌کند و نقش آنان در امدادرسانی نمونه بارزی از مسئولیت اجتماعی و همدلی انسانی است که جامعه بدون حضور داوطلب هلال احمر نمی‌تواند پاسخگوی بحران‌ها باشد.

روحیه بسیجی و داوطلبی در همه آحاد ملت ایران سراغ داریم

معاون اول رئیس جمهور گفت: روحیه بسیجی و داوطلبی در همه آحاد ملت ایران سراغ داریم و هر کجا که کشور و انقلاب به مردم نیاز دارد، در صف اول هستند. در جنگ ۱۲ روزه نیز مردم با حضور و رفتارشان به حملات دشمنان پاسخ و آنان را شکست دادند. دشمن متوجه اشتباه راهبردی خود شد و امروز بر اساس تجربه جنگ ۱۲ روزه آمادگی نسبت به گذشته برای با مقابله با شیطنت‌های غیر انسانی و غیر اخلاقی بدخواهان ایران بالاتر رفته است و امیدواریم دشمنان مردم ایران را بار دیگر امتحان نکنند.

عارف با بیان اینکه جمعیت هلال احمر با برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی نقش مهم در کاهش حوادث طبیعی و غیر مترقبه دارد، تصریح کرد: شناسایی خطر‌ها و پیشگیری هوشمندانه پایه‌های اصلی این رسالت است تا خسارات به حداقل برسد. حوادث و بحران‌ها پیچیده‌تر از گذشته شده است و آمادگی داوطلبان باید مطابق با استاندارد‌های جهانی باشد تا در مواجهه با این بحران‌ها نقش موثر و سریع‌تری ایفا کند.

وی با تاکید بر اهمیت افزایش تعامل و همکاری جهانی جمعیت هلال احمر با نهاد‌های بین‌المللی ادامه داد: تجربه‌های کشور‌های موفق در مدیریت بحران فرصتی طلایی برای بهبود عملکرد جمعیت هلال احمر است و همچنین توسعه شبکه‌های همکاری موجب ارتقای جایگاه جمعیت هلال احمر در عرصه جهانی می‌شود.

تاکید بر بهره‌گیری از داده‌ها و هوش مصنوعی برای مقابله با بحران‌ها

عارف اضافه کرد: حمایت از اقشار آسیب پذیر از وظایف جمعیت هلال احمر است که خوشبختانه کارنامه این سازمان در این زمینه موفق بوده است. جمعیت هلال احمر با حضور فعالانه موجب تقویت پیوند‌های اجتماعی و حمایت از نیازمندان می‌شود و انتظار داریم این الگو در سراسر کشور گسترش یابد.

وی اهمیت شبکه‌ای کردن فعالیت‌های جمعیت هلال احمر را خاطرنشان ساخت و ادامه داد: توسعه شبکه‌های داوطلبان در سطوح ملی و محلی ظرفیت پاسخگویی جمعیت هلال احمر را افزایش می‌دهد و انتظار می‌رود با گسترش این شبکه‌ها مشارکت مردم نیز افزایش یابد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین بر بهره‌گیری از داده‌ها و هوش مصنوعی برای مقابله با بحران‌ها تاکید کرد.

عارف در پایان گفت: سرمایه بی‌بدیل انسانی و اجتماعی جمعیت هلال احمر می‌تواند در مسیر توسعه کشور نقش آفرین باشد. این سازمان باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور توان عملیاتی خود را ارتقا دهد تا در حل مسائل کشور نیز نقش موثرتری داشته باشد.

منبع: ایرنا