در پی قدرت نمایی با سلاح سرد از نوع قمه در منطقه مسعودیه تهران، رئیس سازمان اطلاعات فاتب دستور دستگیری عامل شرارت را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی قدرت نمایی با سلاح سرد از نوع قمه در منطقه مسعودیه تهران، با توجه به رعب و وحشت محیطی گسترده ایجاد شده، رییس سازمان اطلاعات فاتب دستور دستگیری عامل شرارت را صادر کرد. به سرعت تیمی عملیاتی توسط پایگاه ششم تشکیل و بررسی در این خصوص آغاز شد.

در تحقیقات مشخص شد متهم جهت ارعاب کسبه محل و تهدید آنان اقدام به عربده کشی کرده و غافل از این بوده که اقدام وی مستند می شود. 

با توجه به تکمیل ادله و مستندات هماهنگی با مرجع محترم قضایی، ورود ماموران به مخفیگاه متهم انجام و وی دستگیر شد.

متهم علت اقدام خود را ایجاد ارعاب ببن کسبه برای مقاصد خود عنوان کرد. 

رئیس سازمان اطلاعات فاتب اعلام کرد: اوباش تصور نکنند که اقدام آن‌ها از دید پلیس مخفی می ماند بلکه پلیس با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تجهیزات موجود هر گونه شرارتی را با برخورد قاطع پاسخ خواهد داد.

