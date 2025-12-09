دانشگاه علمی کاربردی، محل پرورش نیروی توانمند برای آینده کشور است

مشاور و مدیرکل حوزه استاندار کردستان، دانشگاه علمی کاربردی را محل پرورش نیروهای توانمند برای آینده کشور عنوان کرد و اذعان داشت: علمی کاربردی، دانشگاه تئوری صرف نیست و یکی از ویژگی‌های بارز آن، پیوند واقعی با بازار کار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  فرزاد پرگر، با حضور در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در محل تالار خیام دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کردستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد اساتید و دانشجویان شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، روز دانشجو را تبریک گفت.

وی با بیان اینکه روز دانشجو فقط یک بزرگداشت تاریخی نیست، افزود: دانشجو پرسشگر است، منتقدی با نقد مسؤولانه است و دانشجوی آینده‌نگر مسؤولانه در اندیشه آینده جامعه است.

مشاور استاندار با اشاره به ظرفیت‌های فراوان استان، اظهار داشت: جوانان کردستان همیشه پیشرو بوده‌اند و امروز نیاز داریم بیش از پیش شاهد حضور جوانان در عرصه پیشرفت و توسعه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: کردستان بیش از هر زمان دیگر به نیروی توانمند و ماهر نیاز دارد و دانشگاه علمی کاربردی می‌تواند بازوی توانمند استان در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی باشد.

پرگر به دانشجویان توصیه کرد در کنار تحصیل حتما یک مهارت بیاموزند و از دوران جوانی خود بیشترین بهره را بگیرند.

وی در خاتمه اظهار داشت: دانشگاه یک مقدمه، مهارت ابزار و اراده موتور محرکه جامعه است و شما جوانان سازنده این مسیر هستید.

در پایان این مراسم از دانشجویان برتر دانشگاه‌های علمی کاربردی سنندج تجلیل شد.

