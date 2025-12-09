مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش از ثبت‌نام بیش از ۷۵ هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: نام‌نویسی در این آزمون تا یکشنبه هفته آینده ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور  اظهار کرد: متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی، می‌توانند برای شرکت در این آزمون به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی مراجعه کنند.

مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: فرآیند ثبت‌نام متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد تا یکشنبه، ۲۳ آذرماه ادامه خواهد داشت و دفترچه راهنمای ثبت‌نام در این آزمون هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش در دسترس قرار گرفت.

وی اظهار کرد: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

کریمیان خاطر نشان کرد: تا کنون تعداد ۷۵ هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده اند.

