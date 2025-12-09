باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ نصرت الله کریمی فرمانده انتظامی بندرخمیر روز سه‌شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی کنجی شهرستان خمیر در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا، حین کنترل خودروهای عبوری محور خمیر به لارستان به سه زن مسافران یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و بلافاصله وارد عمل شدند.

وی بیان کرد: ماموران در بازرسی از متهمان در مجموع ۱۷ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه دور کمر خود جاساز کرده بودند، کشف کردند.

سرهنگ کریمی اظهار کرد: در این رابطه سه متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

منبع:ایرنا