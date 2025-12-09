کشف بیش از ۱۷ کیلوگرم مواد مخدر از سه زن مسافر یک اتوبوس در ایستگاه بازرسی کنجی بندرخمیر و این افراد که تریاک را به‌صورت ماهرانه دور کمر خود جاسازی کرده بودند، دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ نصرت الله کریمی فرمانده انتظامی بندرخمیر روز سه‌شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی کنجی شهرستان خمیر در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا، حین کنترل خودروهای عبوری محور خمیر به لارستان به سه زن مسافران یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و بلافاصله وارد عمل شدند.

وی بیان کرد: ماموران در بازرسی از متهمان در مجموع ۱۷ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه دور کمر خود جاساز کرده بودند، کشف کردند.

سرهنگ کریمی اظهار کرد: در این رابطه سه متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

منبع:ایرنا

برچسب ها: کشف مواد مخدر ، تریاک ، بندرخمیر
خبرهای مرتبط
۱۰۷ طرح تشدید مبارزه با مواد مخدر امسال در کیش اجرا شد
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور:
افزایش تولید و قاچاق ماده مخدر شیشه از افغانستان نگران کننده است
جزئیات کشف مواد مخدر جاسازی شده در بطری های شامپو در فرودگاه بندرعباس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
تصادف اتوبوس و خودروی سواری با ۳ کشته در بندرخمیر
کشف ۱۷ کیلوگرم تریاک از سه زن مسافر در ایستگاه بازرسی بندرخمیر
پیشرفت لاک‌پشتی «پل خلیج فارس» طرحی که همچنان چشم‌انتظار اعتبار ملی است
مرگ دانش آموز قشمی در مدرسه
کشف محموله جاسازی شده سوخت قاچاق در بندرعباس
تجلیل از جایگاه زن ایرانی و بازخوانی نقش‌آفرینی بانوان صنعت گاز