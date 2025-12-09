مدیرکل دفتر مسکن بنیاد شهید گفت: بر اساس آخرین آمار اعلامی وزارت صمت، ۱۵۲۳۰ خودروی جانبازان تحویل قطعی شده یا در آستانه تحویل از طریق گمرک است.

باشگاه خبرنگاران جوان - میثم اروز مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران، اشاره به تدبیر  رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در رابطه با واردات خودرو جانبازان مشمول، گفت: تاکنون ۸ جلسه فی ما بین معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزیر صمت و یک جلسه آن نیز با حضور روسای دستگاه‌های مرتبط از جمله روسای سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد، سازمان بازرسی کل کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و پلیس راهور فراجا برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه خوشبختانه ۹۰ درصد ارز مورد نیاز واردات خودرو جانبازان از سوی بانک مرکزی تامین و تخصیص داده شده، افزود: در آخرین جلسه برگزار شده بین رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزیر صمت مقرر شد کمیته واردات خودرو جانبازان هر هفته در محل بنیاد شهید برگزار شود و در این راستا ۱۷ جلسه تشکیل و با دعوت و حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی امر، موانع موجود از جمله موانع مربوط به تأییدیه‌های استاندارد و محیط‌زیست پیرامون واردات خودرو جانبازان پیگیری و مرتفع شد.

اروز با اشاره به آخرین آمار واصله از وزارت صمت در رابطه با واردات خودرو جانبازان اظهار کرد: ۲۲ هزار و ۶۹۸ جانباز مشمول برای تکمیل پرونده اقدام کردند که ۸ هزار و ۵۲۶ خودرو به صورت شخصی و مابقی از طریق شرکت‌های مورد تایید وزارت صمت اقدام شده است.

مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ارائه پیامک‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان مشمول دریافت واردات خودرو و همچنین مصاحبه با رسانه‌های مختلف جهت آگاه سازی و هشدار مقاصد سوء غیرقانونی و منفعت طلبانه افراد سودجو و لزوم توجه جانبازان گرامی به این موضوع، گفت: این موضوع از سوی بنیاد شهید به مراکز نظارتی از جمله پلیس اقتصادی فراجا و سایر سازمان‌های نظارتی منتقل شده و توسط معاونت حقوقی بنیاد شهید نیز مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان متولی واردات خودروی جانبازان پیگیر هرگونه شکایت از سوی جانبازان گرانقدر است، تصریح کرد: در هر مرحله از فرآیند واردات خودرو، جانبازان گرامی با مراجعه به اتاق خودرو بنیاد شهید یا بازرسی وزارت صمت می‌توانند بروز هرگونه مشکل یا تخلف را به منظور پیگیری گزارش کنند.

منبع: بنیاد شهید

برچسب ها: جانبازان ، واردات خودرو
