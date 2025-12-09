باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
رژه قدرت یا حقارت؟ + فیلم

همزمان با یکسالگی حکومت جولانی در سوریه منابع خبری از پرواز مستمر جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز دمشق خبر می‌دهند.

همزمان با یکسالگی حکومت جولانی در سوریه منابع خبری از پرواز مستمر جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز دمشق خبر می‌دهند.

این نقض حریم هوایی پایتخت سوریه یک روز پس از برگزاری رژه گروه‌های مسلح در دمشق رخ داده است.

 

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
مردم سوریه احمق هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
سیاستهای چه کسانی باعث این شرایط شده ایا واقعا راهی دیگه نبوده است
