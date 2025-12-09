باشگاه خبرنگاران جوان - لووتیروکسین یک داروی هورمونی است که برای درمان کم‌کاری تیروئید و برخی اختلالات تیروئیدی دیگر استفاده می‌شود؛ بنابراین این دارو به صورت قرص یا کپسول برای جبران کمبود هورمون تیروکسین تجویز می‌شود.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از گران شدن این دارو در داروخانه ها ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب من یک مریض هستم و قرص لووتیروکسین مصرف می‌کنم چرا باید دارویی که ۸۰ هزار تومان مصرف کننده دارد را ۱۶۰ هزار تومان خریداری کنم؟ لطفا پیگیری کنید.

