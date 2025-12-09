شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از گران شدن داروخانه لووتیروکسین در داروخانه‌ها ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لووتیروکسین یک داروی هورمونی است که برای درمان کم‌کاری تیروئید و برخی اختلالات تیروئیدی دیگر استفاده می‌شود؛ بنابراین این دارو به صورت قرص یا کپسول برای جبران کمبود هورمون تیروکسین تجویز می‌شود.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از گران شدن این دارو در داروخانه ها ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب من یک مریض هستم و قرص لووتیروکسین مصرف می‌کنم چرا باید دارویی که ۸۰ هزار تومان مصرف کننده دارد را ۱۶۰ هزار تومان خریداری کنم؟ لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: گران شدن دارو ، مشکلات مردم ، داروی هورمونی
خبرهای مرتبط
پربازدید‌های شهروندخبرنگار؛
رنجش متقاضیان مسکن ملی از گران شدن اقساط بانک/ کلافگی بیماران خاص از گران شدن دارو
پیام‌های دریافتی ۲۱ شهریور ماه؛
مشکلات دریافت وام بانکی عشایران و کشاورزان و درخواست تخصیص بودجه بیمه دانشجویی
کلافگی بیماران خاص از گران شدن دارو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخواست دانش آموزان پایه یازدهم برای مثبت شدن دائمی معدل در کنکور
ترنم باران پاییزی در آسمان پردیس + عکس
گرامیداشت مادران شهدای بهارستان به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) + عکس
بارش باران سیل آسا در اهواز به وقت پاییز + فیلم
تاخیر در تحویل خودروی تیگارد x ۳۵ خریداران را چشم انتظار گذاشت
رنجش بیماران از گران شدن داروی لووتیروکسین
آخرین اخبار
رنجش بیماران از گران شدن داروی لووتیروکسین
بارش باران سیل آسا در اهواز به وقت پاییز + فیلم
تاخیر در تحویل خودروی تیگارد x ۳۵ خریداران را چشم انتظار گذاشت
درخواست دانش آموزان پایه یازدهم برای مثبت شدن دائمی معدل در کنکور
گرامیداشت مادران شهدای بهارستان به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) + عکس
ترنم باران پاییزی در آسمان پردیس + عکس
نگرانی متقاضیان تعاونی مسکن دانشگاه بین‌المللی استان قزوین از تاخیر در تحویل
زباله سوزی نفس اهالی محله نعمت آباد را تنگ کرد + فیلم
تاخیر در صدور کد استخدامی و بلاتکلیفی اساتید هیئت علمی
نگرانی شهروندان از دود کارگاه آجر در مسیر تبریز به مرند + عکس