باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سید جعفر افضلی فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت اماکن خصوصی و دولتی در شهرستان محمودآباد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

او افزود: با اقدامات اطلاعاتی، بررسی میدانی و روش علمی و هماهنگی قضائی مأموران پلیس آگاهی شهرستان محمودآباد، ۲ سارق حرفه‌ای که دارای سوابق متعدد کیفری بودندشناسایی و دریک عملیات مجزا و منسجم دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد اشاره به اعتراف متهم به ۱۰ فقره سرقت اماکن خصوصی و دولتی در شهرستان، گفت: سارقان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ افضلی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مجرمان افزود: برخورد قاطع و بدون اغماض با سارقان و مالخران از اولویت‌های پلیس است.