مولوی عزمی عبدالحمید رئیس سازمان اسلامی شورای مشورتی مالزی با حضور در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری دبیرکل مجمع دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع در این دیدار ضمن تشکر از حضور دکتر عزمی عبدالحمید در ایران و همچنین سخنرانی ارزشمندشان در "کنفرانس مفهوم آزادی از دیدگاه مقام معظم رهبری" گفت: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی علاقمند است کنفرانس بین‌المللی با محوریت یکی از موضوعات تقریبی به‌ویژه مسئله فلسطین و نقش آن در تقویت وحدت مسلمانان در مالزی برگزار کند و در همین راستا برای همکاری با شورای سازمان‌های غیر دولتی اسلامی مالزی آمادگی کامل دارد. 
 
همچنین دکتر عزمی عبدالحمید رئیس سازمان اسلامی‌ شورای مشورتی مالزی ضمن استقبال از این پیشنهاد، برگزاری چنین کنفرانسی را در مالزی مؤثر، ثمربخش و مبتنی بر نیازهای منطقه دانست و افزود: موضوع فلسطین می‌تواند نقطه اتصال مهمی برای ورود به مباحث وحدت و تقریب در این‌منطقه باشد. در کنار موضوع فلسطین، می توان مشکلات مسلمانان در میانمار، تایلند و فیلیپین را نیز به مباحث وحدتی پیوند داد؛ چراکه مسلمانان این کشورها با چالش‌های جدی در زمینه حقوق مسلمانان مواجه هستند و طرح وحدت و تقریب در این چارچوب با استقبال بیشتری در این‌ جامعه روبه‌رو خواهد شد. 
 
وی اظهار کرد: مالزی تا سه هفته آینده ریاست آ.سه.آن را بر عهده می‌گیرد که منطقه ای بسیار مهم و تاثیرگذار در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. منطقه‌ای که بیش از ۶۵۰ میلیون نفر جمعیت دارد و۴۷% آن را مسلمانان تشکیل می دهند. بنابراین پرداختن به موضوع وحدت در این منطقه از اهمیت مضاعفی برخوردار است. درهمین راستا و برای غنای هرچه بیشتر اهداف تقریبی تلاش خواهد شد که علمای برجسته مالزی، اندیشمندانی از این کشور و کشورهای آسیای جنوب شرقی، همچنین از ایران علمایی در این همایش گردهم آیند و بار دیگر وحدت و تقریب را در اندیشه‌های دینی به بحث بگذارند.

برچسب ها: کنفرانس منطقه ای ، وحدت اسلامی
دگرپذیری و همزیستی مسالمت‌آمیز؛ راهبردی برای وحدت مذاهب اسلامی
رئیس مجلس علمای فلسطین:
امروز غزه نماد کربلا برای مسلمانان است
عراقچی: وحدت اسلامی امروز یک واجب شرعی و ضرورت قطعی است
