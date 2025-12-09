باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
از دیوان شعر تا میدان سیاست + فیلم

از دیوان شعر تا میدان سیاست، سرگذشت شاعری که ۱۸ آذر در تقویم رسمی به نامش ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۸ آذر زادروز ملک الشعرای بهار روزی که برای یاد کردن از ادیب و سیاست مداری که در شعر پژوهش و آزادی خواهی اثر گذاشت.

 

