فدراسیون فوتبال مصر در رابطه با حرکت فیفا در بازی با تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اعتراض کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعیانی خواه - روز گذشته اعلام شد که دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در هفته سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، که روز ۶ تیر ۱۴۰۴ در شهر سیاتل ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود، قرار است در حمایت از افراد با «گرایش‌های جنسی خاص» برگزار شود.

این خبر با واکنش مسئولان فدراسیون فوتبال مصر مواجه شد. یکی از مقامات این فدراسیون در گفت‌و‌گو با رسانه «الوطن اسپورت» تأکید کرد: «ما این ادعا‌ها را به‌طور کامل رد می‌کنیم و به هیچ‌وجه بخشی از چنین برنامه‌ای نخواهیم بود. اعتراض رسمی خود را به فیفا ارائه خواهیم داد.»

وی در ادامه افزود: «در صورتی که فیفا و کمیته برگزارکننده بر اجرای چنین برنامه‌ای در دیدار مصر و ایران اصرار داشته باشند، پاسخ مناسبی در زمین مسابقه خواهیم داد.»

تیم ملی فوتبال مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه هفتم قرار دارد؛ گروهی که علاوه بر مصر، تیم‌های ایران، بلژیک و نیوزیلند نیز در آن حضور دارند. کارشناسان و هواداران مصری امیدوارند که الفراعنه در این دوره از جام جهانی بدرخشند، به ویژه اینکه این گروه نسبت به برخی گروه‌های دیگر ساده‌تر ارزیابی شده است.

