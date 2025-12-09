مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛

باشگاه خبرنگاران جوان -حمیدرضا پناه مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه در نشست با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان گلستان در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان کارگری در خصوص دستمزد کارگران، اظهار کرد: برای نخستین‌بار در دولت، با هماهنگی مقامات وزارتخانه حداقل دستمزد کارگران بدون حاشیه و بالاتر از نرخ تورم تصویب شد که این اقدام گامی ارزشمند در راستای بهبود معیشت کارگران است.

وی همچنین با اشاره به نقش مهم مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در فرآیند تصمیم‌گیری، گفت: گفت‌وگوی اجتماعی باید تقویت شود. انجمن‌ها، کانون‌ها و شورا‌های عالی باید پیش از طرح موضوعات در شورای عالی کار، با همفکری و تعامل، نظرات خود را ارائه دهند.

وی با بیان این که برخی آیین‌نامه‌ها نیازمند اصلاح و بازنگری هستند، از نمایندگان تشکل‌ها خواست تا با نمایندگان مجلس وارد گفت‌و‌گو شوند و در فرآیند اصلاح قوانین مشارکت فعال‌تری داشته باشند.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی همچنین به موضوع بیمه تکمیلی کارگران اشاره کرد و از پیگیری‌های انجام‌شده توسط وزارتخانه برای بازگشت این خدمات به کارگران خبر داد.

پناه بر اهمیت آموزش و نقش تشکل‌ها در ارتقای فرهنگ کار تاکید کرد و افزود: نمایندگان تشکل‌هایی که توان تدریس دارند، باید در فرآیند آموزش مشارکت کنند تا تجربه‌های میدانی به نسل جدید منتقل شود.

وی در خصوص حل مشکلات پوشش بیمه ساختمانی کارگران نیز گفت: در این خصوص علاوه بر ۲ نشست با سازمان تامین اجتماعی، مکاتبه زیاد از جمله کمیسیون‌های عمران، اجتماعی، اقتصادی و بودجه در مجلس شورای اسلامی شده تا تامین اعتبار برای پوشش این قشر صورت گیرد.

‌صدای جامعه کارگری و کارفرمایی باید شنیده شود

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت گفت‌وگوی اجتماعی و تعامل میان شرکای اجتماعی، افزود: هر جا که تعامل و تفاهم میان کارگر و کارفرما شکل گرفته، شاهد کاهش اختلافات و افزایش بهره‌وری بوده‌ایم. دولت نقش نظارتی و داوری دارد، ولی اصل کار بر دوش شماست و شما صدای جامعه کارگری و کارفرمایی هستید و باید شنیده شوید.

پناه همچنین به ضرورت تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه‌ها اشاره کرد و افزود: نظرات کارشناسی نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این کمیته‌ها می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای ایمنی و سلامت محیط کار ایفا کند.

وی در ادامه از پیگیری‌های انجام‌شده برای اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط با هیات‌های حل اختلاف و عناوین شغلی خبر داد و افزود: در نشست‌های اخیر شورای عالی کار و مکاتبه‌هایی با سازمان تامین اجتماعی، موضوعات مهمی از جمله سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، اصلاح آیین‌نامه‌ها و رفع مشکلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان گلستان از جمله موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و توانمندی‌های بخش کشاورزی، صنعت و سلامت، افزود: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بازوان توانمند توسعه هستند و نقش آنها در مدیریت ایمنی، سلامت و ارتقای فرهنگ کار در کارگاه‌ها انکارناپذیر است.

وی با قدردانی از مشارکت فعال تشکل‌های استان گلستان در توسعه، خواستار استمرار این نشست‌ها و تقویت تعامل میان دولت و شرکای اجتماعی شد و گفت: باور به انتقادات و اعتقادات شما، مسیر توسعه را هموار می‌کند.