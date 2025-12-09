باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ یدالله طاهری فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود با تاکید بر حذف زمینه‌های وقوع جرم، گفت: با برنامه‌ریزی و احساس مسئولیت، می‌توان ضریب امنیتی را بالا برد و فضا ناامنی برای مجرمان علی الخصوص سارقان ایجاد کرد.

او افزود: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی با توجه به رصد اطلاعاتی مبنی بر مشاهده و تردد یک دستگاه خودرو سواری با پلاک مخدوش بطور شبانه در سطح حوزه، موضوع را بصورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود با اشاره به اقدامات پلیسی و بررسی‌های اطلاعاتی و گشت زنی‌های هدفمند بصورت محسوس و نامحسوس، گفت: ماموران متهمان را در حین سرقت سیم کابل برق شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.

سرهنگ طاهری افزود: این ۴ سارق غیر بومی و ۱ مالخر دستگیر شده در بازجویی‌های فنی به عمل آمده، تاکنون به ۱۴ فقره سرقت سیم برق از شبکه‌های برق سطح استان اعتراف کرده که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.