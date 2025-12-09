باشگاه خبرنگاران جوان - مازیار زارع سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در نشست خبری پیش از دیدار با استقلال تهران، در چهارچوب هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: بازی با استقلال و پرسپولیس سختی‌های خودش را دارد و ما هم کاملاً آماده‌ایم. هفته پیش برد خوبی به دست آوردیم و با تمرکز بالا در زمین ظاهر می‌شویم.

وی افزود: فردا هر تیمی تمرکز لازم را داشته باشد، می‌تواند برنده شود. خیلی حساس نیست، باید امروز را ببینیم و به گذشته فکر نمی‌کنیم. همه بازی‌ها حساسیت خاص خود را دارند.

زارع در رابطه با داور دیدار فردا، اظهار داشت: نگران داوری نیستیم. کوپال ناظمی از داوران خوب ما هستند و امیدواریم بازی خوبی داشته باشند. خیلی به این حواشی دقت نمی‌کنیم و امیدوارم فردا همه چیز خوب باشد.

وی در رابطه با آلودگی هوای استان تهران، گفت: هوای تهران و انزلی قابل مقایسه نیست، به تهران می‌آییم سر درد می‌گیریم. درست است اینجا هوای خوبی ندارد، ولی ما هم در انزلی تالابی داریم که نیاز است که به آن رسیدگی شود و امیدوارم درباره آن فکر کنند، چون واقعاً نفس‌های آخرش را می‌کشد. امیدوارم برای تالاب انزلی هم فکری شود.

سرمربی ملوان ادامه داد: تغییرات زیادی در فوتبال رخ داده و متأسفانه کیفیت بازی‌ها نیز تحت‌تأثیر قرار گرفته است. امیدوارم شرایط بهبود پیدا کند و بتوانیم شاهد فوتبال جذاب‌تری باشیم. در حال حاضر، روند مسابقات بسیار دفاعی شده و نتایج اغلب با اختلاف کم رقم می‌خورد. تعداد گل‌ها در لیگ برتر بسیار پایین است و کیفیت بازی‌ها کاهش یافته است.

وی افزود: به نظر من یکی از دلایل این موضوع، وضعیت نامطلوب زمین‌های مسابقه است. بسیاری از زمین‌ها شرایط استاندارد ندارند و این مسئله بر کیفیت بازی‌سازی تیم‌ها اثر منفی می‌گذارد. در چنین شرایطی، مربیان به دلیل فشار نتیجه‌گرایی بیشتر به شیوه‌های دفاعی روی می‌آورند. وقتی تیم‌ها با تجمع دفاعی بازی می‌کنند، باز کردن فضا‌ها بسیار سخت می‌شود و بازی بیشتر به سمت توپ‌های بلند می‌رود که طبیعتاً جذابیت کمتری دارد. در عین حال، باید گفت سطح آنالیز و شناخت تیم‌ها از یکدیگر افزایش یافته است. مربیان جوانی وارد لیگ شده‌اند که از نظر علمی توانمندتر هستند، فوتبال روز دنیا را دنبال می‌کنند و تلاش دارند روش‌های نوین اروپایی را در فوتبال ایران پیاده کنند؛ هرچند با توجه به شرایط موجود، این کار برایشان دشوار است.

زارع در پایان در رابطه با سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: در ادامه می‌خواهم موضوعی را برای اولین‌بار مطرح کنم، مسئله‌ای که برای من ناراحتی ایجاد کرده است. آن هم دعوت نشدن «محمد عمری» به تیم ملی در دورانی است که او در ملوان بازی می‌کرد. این گلایه را قبلاً نیز با اعضای کادر فنی تیم ملی در میان گذاشته بودم. عمری دو تا سه سال در ملوان عملکرد بسیار خوبی ارائه کرد و تیم ما همواره در بالای جدول حضور داشت، اما هرگز به تیم ملی دعوت نشد. با این حال، زمانی که به پرسپولیس منتقل شد، پس از تنها دو بازی دعوتش کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: درباره این موضوع با سعید الهویی مربی تیم ملی صحبت کردم و او توضیحاتی در این باره داد، اما همچنان امیدوارم نگاه‌ها نسبت به تیم‌هایی مانند ملوان تغییر کند. وقتی یک تیم چند سال پیاپی در رتبه‌های بالای جدول قرار دارد، قطعاً بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارد. قصد دخالت در حوزه فنی تیم ملی را ندارم، اما معتقدم مربیان در برخی مواقع دوست دارند تنوعی در ترکیب بازیکنان تیم ملی ایجاد کنند. به نظر من، یکی دو بازیکن از تیم ما توانایی حضور در تیم ملی را دارند و امیدوارم این موضوع در آینده مورد توجه قرار بگیرد.