باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله نهایی لیگ برتر کشتی آزاد روز جمعه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.

در شرایطی که برخی خبرها مبنی بر حضور عبدالرشید سعدالله یف دارنده ۸ طلای جهان و المپیک از روسیه در تیم بانک شهر منتشر شده بود، اما این کشتی‌گیر به ایران نمی آید و قرار نیست در فینال لیگ کشتی آزاد حاضر شود.

با توجه به اینکه حسن یزدانی کشتی‌گیر وزن ۹۷ کیلوگرم استقلال قرار است پس از ماه‌ها دوری از میادین روز جمعه به میدان برود، از دید فنی نیز علاقه چندانی برای روبرو شدن او و سعدالله یف در فینال لیگ وجود نداشت.

طبق شنیده‌ها حسن یزدانی در دیدار نیمه‌نهایی که صبح جمعه برگزار می‌شود به روی تشک می‌رود.

در این میان قرار است زائوربک سیداکوف دارنده مدال های طلای جهان و المپیک و عبدالمجید کودی یف دارنده مدال برنز جهان برای حضور در لیگ کشتی آزاد راهی ایران شوند. البته قرار بود این اتفاق بامداد امروز بیفتد که به فردا موکول شده است.

از سوی دیگر قرار است میخاییل مامیاشویلی رییس فدراسیون کشتی روسیه نیز بامداد فردا وارد ایران شود و فردا پنج شنبه با رییس فدراسیون کشتی دیدار کند و روز جمعه نیز نظاره گر مرحله نهایی لیگ کشتی آزاد باشد.

منبع: ایسنا