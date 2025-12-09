در آستانه آغاز بارندگی‌های پاییزی، معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز از آمادگی کامل مجموعه مدیریت شهری برای مقابله با بارش‌ها و حفظ آرامش شهروندان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله خوشبخت، در جلسه مدیریت بحران شهرداری شیراز که با حضور مدیران و معاونان خدمات شهری مناطق یازده‌گانه برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی همه واحدهای اجرایی برای نخستین بارش پاییزی سال جاری تأکید کرد.

او با اشاره به پیش‌بینی وقوع دو مرحله بارندگی طی هفته آینده گفت: پاک‌سازی مسیرهای آب‌رو، لایروبی جداول، سامان‌دهی دهانه پل‌ها، کنترل مسیر رودخانه خشک و رفع پوشش‌های گیاهی مزاحم از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه‌ای است که برای جلوگیری از آبگرفتگی و اختلالات شهری انجام می‌شود.

معاون شهردار شیراز افزود: هر منطقه باید تیم‌های تخصصی خود را برای آماده‌باش کامل سازمان‌دهی کند؛ از جمله گروه‌های لایروبی، رفع انسداد، مدیریت سرشاخه‌های آسیب‌دیده، هدایت آب‌های سطحی و پشتیبانی عملیاتی. همچنین تجهیزات شامل پمپ‌ها، شیلنگ‌ها، خودروهای عملیاتی و ابزارهای ایمنی باید در حالت آماده و آزمایش‌شده باشند.

خوشبخت تقویت ارتباطات لحظه‌ای، تشکیل گروه‌های عملیاتی واحد و رصد دائمی نقاط حساس شهر را از محورهای اصلی مدیریت بحران دانست و تأکید کرد: برای هر نقطه باید مسئول مشخص و تیم مستقر وجود داشته باشد تا در زمان بارندگی هماهنگی و سرعت عمل به بهترین شکل انجام گیرد.

او با بیان اینکه همکاری نزدیک بین مناطق و سازمان‌های تخصصی ضروری است، گفت: هدف این است که هیچ منطقه‌ای در زمان بارندگی دچار غافلگیری نشود و مدیریت بارش‌ها با آرامش و برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد.

طبق اعلام هواشناسی، سامانه بارشی از بعدازظهر امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر تا روز جمعه ۲۱ آذر در شیراز فعال خواهد بود.

منبع: شهرداری شیراز

برچسب ها: شیراز‌ ، بارندگی‌ ، بارش پائیزی باران
