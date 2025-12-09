شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از خشکسالی درختان در روستای کوشک علیا در شهرستان بافت استان کرمان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - درختان و منابع طبیعی جزئی از سرمایه‌های ملی کشور محسوب می‌شوند و جان تازه به طبیعت می‌بخشند. اما مدتی است درختان صد ساله روستای گوشک در شهرستان بافت استان کرمان به دلیل کم آبی خشک شده و این خشکسالی موجب آسیب به درختان توسط حیوانات شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکل شد. 

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام بر شما وضعیت این روز‌های بنه جنگلی روستای کوشک علیا در شهرستان بافت استان کرمان است. خواهش می‌کنم پیگیری کنید آنها درختان ۱۰۰ ساله هستند که توسط حیوانات به این روز افتادن و منابع طبیعی هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. خواهش می‌کنم اطلاع رسانی کنید تا از خشک شدن این درختان جلوگیری شود.

منبع: شهروندخبرنگار - کرمان

رنجش اهالی روستای کوشک علیا از خشکسالی درختان ۱۰۰ ساله

برچسب ها: خشکسالی درختان ، سوژه خبری ، محیط زیست
